Janša je v nagovoru spomnil, da je bil predsednik SMC Zdravko Počivalšek gospodarski minister tudi v mandatih prejšnjih vlad. Ugodni gospodarski kazalci so tako po njegovem mnenju tudi njegova zasluga. A v aktualnem mandatu so tiste stvari, ki so jih glede gospodarskega razvoja in ustvarjanja ugodnejšega okolja obljubljali v začetku sestave koalicije, po Janševih trditvah uresničili.

Pred njimi je še nekaj odločitev v DZ, sicer pa so »kljukice narejene pri vseh ključnih točkah«, ki jih je v koalicijsko pogodbo prispevala tudi SMC.

Po Janševih ocenah je Počivalškova zasluga, da so lani v času epidemije uspeli najti ravnotežje med zdravstvenimi in drugimi ukrepi, ki so gospodarstvo ohranili v kondiciji. Morda bomo imeli tudi zgodovinsko nizko brezposelnost, je dodal.

SMC je po Janševem mnenju lani ob sestavi vlade naredila velik korak v smislu stabilizacije slovenskega političnega prostora v prihodnje. »Da je nekdo sposoben sodelovanja, pa mora biti suveren,« je poudaril. To po njegovih besedah pomeni, da sam odločaš, da ne odločajo ne mediji ne strici iz ozadja ali druge stranke. V Sloveniji je v zadnjih dveh desetletjih izključevanje postalo norma, ugotavlja premier.

»Če bi SMC in druge stranke koalicije lani vztrajali pri tem, danes ne bi govorili o šestodstotni gospodarski rasti, ampak o dolgi recesiji, tako kot smo govorili po zadnji gospodarski in finančni krizi,« je še poudaril Janša in se zahvalil za ta pogumen korak, ki je bil tudi v simbolnem smislu izjemno pomemben.

Ko se nek narod bori za lastno suverenost, se plača tudi ceno, je ob tem ugotavljal in dodal, da je ceno plačala tudi SMC. »Posebej predsednik, ki je bil izpostavljen brutalnim napadom, ki so celo mene, ki sem vsega vajen, presenetili,« je priznal Janša. Spomnil je, da se je to dogajalo v času epidemije in so se celo napori za obvarovanje zdravja razglašali za kriminalno dejanje. A ceno se je splačalo plačati, verjame Janša, ki je ob tem SMC čestital za suverenost. Prepričan je, da bo SMC lahko na tej podlagi gradila v prihodnje, ter da ima program te stranke močnejšo podporo javnosti kot jo kažejo javnomnenjske ankete.

Sicer pa so po Janševih besedah ponovno soočeni s tem, da branijo temeljne ustavne vrednote in norme, tudi pred dogodki, kot so bili na sredinih protestih pred DZ, ki so vsega obsojanja vredni.

Tudi podpredsednik koalicijske NSi in minister za delo Janez Cigler Kralj je v nagovoru na kongresu izpostavil, da jih v aktualni vladi poleg sodelovanja druži politična vrednota svobode. Po njegovem mnenju je v tem partnerstvu, ki ga ustvarjajo leto in pol, to dobro udejanjeno. "To partnerstvo je prebrodilo zahtevne čase, v katerih smo pokazali, da znamo stopiti pred slovenski narod in ga zaščititi," je poudaril Cigler Kralj.

Po njegovih besedah jih čakajo izzivi, ki jih lahko premagajo tisti, ki so tako prekaljeni skupaj v zahtevnih časih epidemije. Izpostavil je predvsem demografske trende, ki bodo krojili trg dela, socialne in družinske zadeve ter enake možnosti. SMC je zaželel vse dobro in dober rezultat na prihodnjih volitvah.

Današnjega kongresa SMC v Celju se poleg funkcionarjev SMC udeležujejo tudi nekateri drugi politiki, med drugim predsednik DS Alojz Kovšca, predsednik SLS Marjan Podobnik, predsednik Zelenih Slovenije Andrej Čuš ter župan Mestne občine Celje Bojan Šrot. Prisoten je tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Jelko Kacin.

Zbrane je nagovoril predsednik OZS Branko Meh, videti pa je tudi nekatere druge predstavnike gospodarstva.

Kongresa se udeležuje nekaj več kot 200 članov SMC in več kot 100 gostov.