Bruselj v luči izkušenj pri spopadanju s pandemijo covida-19 v preteklem letu vzpostavlja nov organ, poimenovan Hera, z namenom preprečevanja, odkrivanja in hitrega odzivanja na prihodnje zdravstvene krize.

Podpredsednik Evropske komisije za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritis Schinas ga je označil za »manjkajoči člen« v celotni arhitekturi evropske zdravstvene unije. »Hera bo naš glavni instrument za usklajevanje pripravljenosti in, če bo potrebno, odzivanja v tesnem sodelovanju z državami članicami, raziskovalci in industrijo,« je dejal na današnji novinarski konferenci v Bruslju.

Hera je ključni steber evropske zdravstvene unije, k vzpostavitvi katere je predsednica komisije Ursula von der Leyen pozvala v lanskem govoru o stanju v uniji.

Hera bo delovala na dva načina. V »fazi pripravljenosti« bo predvidevala grožnje in morebitne zdravstvene krize z zbiranjem obveščevalnih podatkov in pripravo potrebnih odzivnih zmogljivosti. Tesno bo sodelovala z drugimi zdravstvenimi agencijami EU in nacionalnimi zdravstvenimi agencijami, industrijo in mednarodnimi partnerji s ciljem izboljšanja pripravljenosti unije.

V primeru razglasitve izrednih razmer na ravni EU pa lahko Hera hitro preide na nujne operacije, vključno s hitrim sprejemanjem odločitev in sprožitvijo nujnih ukrepov. Zagotovila bo razvoj, proizvodnjo in distribucijo zdravil, cepiv in drugih zdravstvenih protiukrepov, ki jih je na primer v začetni fazi odzivanja na novi koronavirus pogosto primanjkovalo, so pojasnili v Bruslju.

Hera bo vzpostavljena kot notranja služba Evropske komisije in ne bo samostojna agencija. Zdravstvene krize že po definiciji ne čakajo, zato pri komisiji niso želeli dodati še ene ravni v sistemu odločanja, zaradi katerega bi bile stvari še okornejše, je pojasnil Schinas. V celoti naj bi bila operativna v začetku prihodnjega leta.

Dejavnosti novega organa bodo temeljile na proračunu v višini šest milijard evrov iz večletnega finančnega okvira za obdobje 2022-2027, del tega pa bo zagotovljeno z dodatnimi sredstvi iz instrumenta za okrevanje NextGenerationEU.

K podpori odpornosti zdravstvenih sistemov bodo prispevali tudi drugi programi EU, kot so mehanizem za okrevanje in odpornost, React-EU, kohezijski skladi in program InvestEU znotraj EU ter instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje zunaj EU.

Skupaj z omenjenimi šestimi milijardami evrov bo skupna podpora v naslednjem obdobju financiranja tako znašala skoraj 30 milijard evrov ali več, če upoštevamo naložbe na nacionalni ravni in v zasebnem sektorju, so pojasnili pri komisiji.