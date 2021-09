»Obstajala je grožnja napada na sinagogo v Hagnu," je Reul povedal na prisegi nove generacije policistov v Kölnu. "Vaši kolegi so ga verjetno preprečili,« je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

V sredo zvečer so območje okoli sinagoge zavarovali in sprožili obsežno operacijo. Deželni notranji minister je potrdil aretacijo. Dejal je, da so pridržali mladega človeka. Poleg njega naj bi po navedbah policijskih virov aretirali še tri ljudi.

Po poročanju spletne izdaje nemškega časnika Spiegel so aretirali 16-letnega Sirca, ki naj bi načrtoval napad z eksplozivom na sinagogo. Dopoldne je policija preiskala njegov dom, kjer živi z očetom.

Do sirskega državljana so prišli, potem ko je ena od tujih obveščevalnih služb nemške obveščevalce posvarila pred domnevnim islamistom v Nemčiji, ki se je na spletu sumljivo obnašal, navaja časnik.

V preiskavi sodelujejo tudi oblasti, pristojne za boj proti terorizmu, so povedali preiskovalci v Düsseldorfu. Tamkajšnje državno tožilstvo 16-letnika preiskuje zaradi suma storitve »hudega kaznivega dejanja proti državni varnosti«.

Zaradi grožnje napada so odpovedali bogoslužje ob najbolj svetem judovskem prazniku jom kipur, ki bi moralo v sredo zvečer potekati v sinagogi.

Ob jom kipurju pred dvema letoma je bila tarča napada že sinagoga v mestu Halle na vzhodu Nemčije. Desničarski skrajnež je skušal s strelnim orožjem vdreti v sinagogo, zatem pa v bližini ubil dva človeka. Sodišče ga je decembra lani obsodilo na dosmrtno ječo.