Policija je na včerajšnjih izgredih uporabila solzivec, ko so nasilneži nadaljevali z metanjem granitih kock, steklenic in pirotehnike proti policistom in poslopju državnega zbora, pa je uporabila še vodni top. Množica se je razbežala po ljubljanskih ulicah, kjer so nekateri nato v skupinah še nadaljevali z razgrajanjem. Kot so sporočili s Policije, je bil javni red in mir znova vzpostavljen v poznih večernih urah.

Več informacij o sprva mirnem protestu nasprotnikov zaostrovanja pogoja PCT, na katerem so izbruhnili neredi, bosta ob 12. uri podala generalni direktor policije Anton Olaj in vodja sektorja splošne policije Tomislav Omejec.

Nekateri mediji poročajo o tem, da je do izgredov prišlo zaradi pripadnikov navijaških skupin, ki so se priključili protestu. N1 poroča, da policija kot organizatorja protesta obravnava Zorana Stevanovića, ustanovitelja proticepilske stranke in nekdanjega kandidata za župana Kranja.

Janša: Vztrajali bomo pri ukrepih za varovanje zdravja in življenj ljudi Na družbenih omrežjih je slovenski politični vrh že včeraj obsodil nasilne proteste. Predsednik vlade je zapisal, da vlada ne bo popuščala nobenim pritiskom in da bo vztrajala pri ukrepih za varovanje zdravja in življenj ljudi. Danes bo predvidoma več predstavnikov strank podalo izjave po včerajšnjem dogajanju. Poslanka SDS Mojca Škrinjar in poslanec SMC Gregor Perič se bosta odzvala na sredine izgrede na protestih pred državnim zborom