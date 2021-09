Na današnji seji komisije državnega zbora za nadzor javnih financ so na zahtevo poslanskih skupin LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezanih poslancev razpravljali o sumu netransparentnih in potencialno koruptivnih lobističnih stikov predsednika vlade Janeza Janše z dobavitelji opreme in drugih pripomočkov javnim zdravstvenim zavodom.

Seja je bila s sedmimi glasovi za in štirimi glasovi proti prekinjena zaradi neudeležbe predsednika vlade. Na 30. nujni seji je komisija sprejela sklep, da se seja nadaljuje takrat, ko bo predsednik vlade lahko prisoten. Predsednik vlade se je tako na ustno kot pisno povabilo odzval s formalnim opravičilom, da mu funkcijske obveznosti ne dopuščajo prisotnosti na seji.