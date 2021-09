Sobočani sicer igrajo v skupini G, kjer sta ob slovenskem in nizozemskem predstavniku še favorizirana Tottenham in Rennes. S policije so sicer sporočili, da bodo za tekmo Mure in Vitesseja uporabili tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje.

Vitesse ne spada v kategorijo tako velikih, kot sta Tottenham, za mnoge tudi prvi favorit tega novega tekmovanja, in Rennes, a gre za neprimerno večji klub od Mure. V zadnjih letih je kolektiv iz Arnhema največji uspeh v Evropi dosegel v sezoni 2017/18, ko je igral v skupinskem delu evropske lige.