Zlata olimpijka Simone Biles je krivila organizacije in FBI, ker so tiščali glavo v pesek pred zločini, Nassar pa je zlorabljal naprej. »Krivim Larryja Nassarja, vendar krivim tudi celoten sistem, ki je omogočil te zlorabe. Gimnastična zveza, olimpijski komite in paraolimpijski komite so vedeli, da me je zlorabljal uradni zdravnik ekipe, še preden sem vedela, da vedo,« je dejala Bilesova.

Druga olimpijska zmagovalka McKayla Maroney je senatorjem povedala, da je pri 15 letih neko noč odkrila zdravnika na sebi, ko je bila gola, kar je bil le en v vrsti primerov zlorab. Potem ko je to prijavila FBI, so jo agenti zanemarili in zavlačevali s preiskavo, Nassar pa je zlorabljal naprej. »Zanima me, koga skušajo zaščititi, če mene niso hoteli,« je dejala.