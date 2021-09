Ozon visoko v ozračju vpije večino ultravijoličnega sončnega sevanja in Zemljo tako obvaruje pred ultravijoličnim-C in pretežnim delom ultravijoličnega-B spektra sončnega sevanja, ultravijolično-A sevanje pa v veliki večini prepušča. Brez zaščitne ozonske plasti bi bilo življenje na zemeljskem površju v sedanji obliki nemogoče, saj bi ultravijolični žarki sterilizirali zemeljsko površje, so opozorili na Arsu pred letošnjim mednarodnim dnevom zaščite ozonske plasti.

Človeštvo je z industrijsko dejavnostjo v preteklem stoletju v ozračje vneslo snovi, ki so na zemeljskem površju povsem neškodljive, ob posebnih vremenskih razmerah visoko v ozračju pa uničujejo ozon.

Politiki so leta 1987 sprejeli Montrealski protokol, s katerim so predpisali stopnjo omejevanja proizvodnje in uporabe ozonu nevarnih snovi. Kasneje so protokol dopolnili in ukrepe poostrili. Industrija je ozonu škodljive snovi učinkovito nadomestila.