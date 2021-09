Za zabavo in presenečenja bodo tokrat poskrbeli znani slovenski akrobati Dunking Devils. Z njimi želijo med obiskovalce razširiti optimizem, pogum in predati sporočilo: »Vsemu bomo kos, skočimo na MOS!« Tako prireditelji vabijo na tokratni sejem. Da bo izvedba sejma s trenutnimi ukrepi ob organizaciji množičnega dogodka čim lažja tako za organizatorje kot obiskovalce, bo pri vhodu na sejmišče ob nakupu vstopnice omogočeno brezplačno testiranje s hitrimi testi za covid-19. Obiskovalci bodo tako za vstopnico za sejem odšteli manj, kot če bi plačali za test.

Trajnostno v novo obdobje

53. MOS se v letu 2021 vrača v prenovljeni podobi. Z dodelanim konceptom sejma predstavljajo novo usmeritev, ki bo odprla nova področja podjetjem za zagotavljanje zelenega, digitalnega in odpornega gospodarstva. Nov vidik sovpada s strateškim načrtom državnih in evropskih direktiv, ki jih bodo podjetja lahko s pomočjo MOS lažje implementirala v svoje poslovanje. MOS je kot eden najmočnejših prodajnih in predstavitvenih kanalov stičišče inovativnih podjetij, državnih institucij, nevladnih organizacij in kupcev, ki vsako leto spodbudi nakupe in nove poslovne dogovore. Obiskovalci si bodo lahko novosti ponovno ogledali v živo, se s ponudniki pogovorili in izkoristili posebne sejemske popuste, ki bodo aktivni samo v času MOS.

Krovna usmeritev na pet področij – MOS DOM, MOS TURIZEM, MOS TEHNIKA, MOS B2B in MOS PLUS – ostaja ista, ključna sprememba pa je povezana z vsebinsko dopolnitvijo vseh petih segmentov. MOS DOM se poleg ponudnikov za gradnjo in obnovo doma odpira tudi za podjetja in institucije, ki ponujajo trajnostne energetske rešitve. MOS TURIZEM ohranja tradicijo predstavitve najnovejših trendov v kampingu in karavaningu, dodaja pa ponudnike s področij trajnostnega in zelenega turizma ter kulinarike. MOS TEHNIKA ostaja zvest predstavitvi ponudnikov z opremo in orodji za domače mojstre in podjetja, letos pa se temu dodaja še do okolja prijazno tehnologijo. MOS B2B predstavlja poslovne storitve in priložnosti doma in v tujini. Letos se temu dodaja še področje, ki bo predvsem podjetjem na enem mestu ponujalo informacije, kakšni ukrepi so predvideni za zeleno, digitalno in odporno okrevanje gospodarstva. MOS PLUS se kot segment, ki ohranja tradicionalno sejemsko nostalgijo z izdelki široke potrošnje, širi z dodatnim razstavnim programom eMobilnosti.