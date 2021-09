Druga polovica tekem prvega kroga lige prvakov se je začela s senzacijo. Moldavski Šerif iz Tiraspola je kot novinec v tem tekmovanju debitiral z zmago proti Šahtarju iz Donjecka. Ukrajinci so vseskozi napadali, a so bili kljub 21 strelom neučinkoviti. Tujska legija gostiteljev, saj med 15 igralci, ki so zaigrali, ni bilo niti enega Moldavca, je bila učinkovita v prvih trenutkih tekme.

Inter je na San Siru prevladoval večji del odlične in vsebinsko bogate tekme z obilo ritma, a tri točke je spretno osvojil madridski Real. Madridčani so trpeli v prvem polčasu v obrambi, saj je Inter proti njegovemu golu sprožil kar 14 strelov, vendar so bili Đžeko in druščina neučinkoviti. Gostje v prvem delu v okvir gola kapetana Samirja Handanovića niso sprožili niti enega strela. V drugem polčasu je bil Real bolj aktiven in je do zmage prišel v končnici tekme, ko je gol v 89. minuti dosegel Rodrygo. Slovenski vratar Handanović je bil po lepi akciji gostov nemočen ob sicer šele drugem strelu Reala v okvir gola. »Vedeli smo, da bo tekma težka. Inter je bil boljši v prvem polčasu, v drugem smo bolje nadzorovali dogajanje. Zelo pomembna zmaga za začetek,« je povedal strele edinega gola Rodrygo.

Liverpool je v razburljivi tekmi na Anfieldu premagal Milan s 3:2. Liverpool je sijajno vstopil v tekmo, saj je v prvih 16 minutah, ko je dosegel vodilni gol in je Salah zastreljal enajstmetrovko, na gol Milana sprožil kar 13 strelov. Italijani so šokirali Liverpool v finišu prvega polčasa, ko so v 110 sekundah dosegel dva zadetka. Liverpoolu je v drugem polčasu uspel popoln preobrat za zmago s 3:2. »Liverpool je bil v prvem polčasu prehiter in predober za Milan, zato izid ob odmoru ni bil pravičen. To je bila za Milan odlična lekcija, da ne more igrati tekme v tako počasnem tempu, kot je to počel v prvem polčasu tekme lige prvakov,« je bil za televizijsko postajo Sky Italia kritičen legendarni italijanski trener Fabio Capello.

Noro tekmo z devetimi sta odigrala Manchester City (trener Pep Guardiola je vodil 300. tekmo tega kluba in 750. v karieri) in Leipzig (6:3). PSG, prvi favorit naslov evropskega klubskega prvaka, je z vsemi zvezdniki le remiziral (1:1) na gostovanju pri Bruggeu, ki je bil nevarnejši, saj je bilo razmerje strelov 16:9 v korist Belgijcev, posest žoge pa 61:39 za goste. Edina tekma brez golov je bila v Madridu med Atleticom in Portom, kjer slovenski reprezentančni vratar Jana Oblak ni imel nobenega dela, saj so Portugalci le dvakrat ustreli v okvir gola, enkrat pa ga je rešila vratnica.