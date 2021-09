Socialist Pedro Sanchez in Pere Aragones iz katalonske stranke Republikanska levica (ERC) sta včeraj oživila »pogajalsko omizje«, kot temu pravijo Katalonci, centralna španska vlada pa govori zgolj o »omizju«, čigar naloga je iskanje rešitve za politični spor zaradi katalonske težnje po osamosvojitvi. Pogovora sta se udeležili delegaciji ministrov ene in druge vlade v skladu z načelom enake zastopanosti, za katerega sta se dogovorila Sanchez in bivši predsednik Katalonije Quim Torra pred letom in pol na prvem sestanku, ko so načrtovali mesečne sestanke, kar pa je onemogočil izbruh pandemije covida-19. Na včerajšnjem srečanju v Barceloni je Aragones Sancheza sprejel na sedežu katalonske vlade s častno četo, sestanek pa je potekal na štiri oči.

Izjavi o pogovoru sta podala na ločenih tiskovnih konferencah, ministrski delegaciji pa sta se lotili dela. Sanchez je dejal, da sta z Aragonesom še na »oddaljenih stališčih«, vendar napovedal nadaljevanje pogovorov »brez prestanka in omejitev«. Katalonski predsednik pa je poudaril, da »gre za zelo kompleksen proces«, in španskega premiera pozval k prenehanju državne represije.

Nacionalistične struje v Kataloniji nasprotujejo tem pogovorom in jih imajo za izgubo časa, zato jih je zmotila že sama potrditev Sanchezovega obiska v Barceloni. Mnenje Aragonesa in ERC je drugačno, saj naj bi z dialoškim omizjem Katalonija dosegla, česar ni še nikoli prej: pogajanja s centralno špansko oblastjo. Aragones je včeraj dejal: »Soočamo se z zgodovinsko priložnostjo in ne bomo je zamudili: država priznava, da obstaja konflikt, ter pristaja na dialog in pogajanja.« Njihov cilj pa je, da Madrid na koncu pristane na »dogovorjeni osamosvojitveni referendum« in splošno amnestijo za katalonske politike.

Aragones je to potezo razumel kot provokacijo, ker je vodstvo JxCat imenovalo njih namesto svojih ministrov v vladi (gre namreč za vladno delegacijo). Tako so se omizja na katalonski strani včeraj udeležili samo ministri vladne stranke ERC, vodstvo JxCat pa je širilo dezinformacijo, da je španska delegacija dala veto na njihove predstavnike.

Dogovarjanje o tem sestanku ni potekalo gladko in ne brez težav na katalonski strani. Aragones ni dovolil, da bi koalicijska desna nacionalistična stranka Skupaj za Katalonijo (JxCat), ki jo vodi nekdanji predsednik Carles Puigdemont , sodelovala v katalonski delegaciji. V torek mu je JxCat namreč posredoval imena svojih predstavnikov v delegaciji, v kateri bi bila poleg vodje njihove parlamentarne skupine Miriam Nogueras tudi dva nekdanja politična zapornika, in sicer generalni sekretar stranke Jordi Sanchez ter podpredsednik stranke Jordi Turull, ki ju je španski premier pred dvema mesecema pomilostil.

Sanchez: Pristajamo na 44 od 45 točk

Španski premier po drugi strani katalonske nacionaliste opozarja, naj pogovorov ne omejujejo zgolj na referendum in samoopredelitev, ker je to za centralno vlado nesprejemljivo. »Začnimo s temami, o katerih se lahko sporazumemo, kot so investicije, evropski skladi, socialna politika, javne storitve,« pravi in pripominja, da ima 44 od 45 točk, ki jih predlaga gibanje za neodvisnost, »z naše strani pritrdilen odgovor, samo ena pa negativnega, to je referendum.« Za oblast v Madridu vztrajanje katalonskih nacionalistov pri glasovanju za ali proti neodvisnosti po zgledu Škotske ali Quebeca ni sprejemljivo. »Stavimo na napredek pri zadevah, ki nas zbližujejo,« je rekel Sanchez in večkrat poudaril, da je pripravljen sprejeti reformo katalonskega statuta. Ena od konkretnih ponudb centralne vlade je naložba v širitev barcelonskega letališča El Prat v višini 1,7 milijarde evrov, čemur pa ERC in naravovarstveniki nasprotujejo in se o tem Aragones včeraj ni hotel pogovarjati.

Glede na zapletenost političnih razmer in oddaljenost stališč od tega sestanka ne pričakujejo kaj več kot dogovor o metodologiji naslednjih srečanj. Že če bi se ta nadaljevala, bi bil to velik dosežek. Glede na kritike JxCat in somišljenikov o smiselnosti omizja pa bo pot do dogovorjene rešitve precej težka. »Dialog bo dolg in ne postavljamo rokov,« je dejal Sanchez. Za zdaj je pot odprta, kar ni malo.