Začetek prenove več težav povzročil popoldan

Gneča zaradi začetka prenove 4,3-kilometrskega odseka Celovške ceste od križišča s Prušnikovo do obvoznice v jutranji prometni konici ni bistveno odstopala od prejšnjih juter, so pokazali podatki o potovalnem času, ki so objavljeni na spletni strani promet.si. A če se je potovalni čas med Ljubljano in Medvodami prejšnje dni ponovno podaljšal šele v času popoldanske prometne konice, je zapora enega voznega pasu na omenjenem odseku Celovške že veliko prej povzročala preglavice. Praktično od enajste ure naprej je promet v smeri proti Medvodam namreč potekal počasneje.