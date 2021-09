Medtem ko nekdanji ameriški predsednik Donald Trump ne skriva ambicij po še enem naskoku na Belo hišo, bi bil tak scenarij za njegovo soprogo Melanio Trump najhujša nočna mora. Domneve potrjuje novinarka Kate Bennett, ki za novinarsko hišo CNN že od njenega vstopa na politični parket spremlja nekdanjo prvo damo. »Ne želi si znova postati prva dama. Zanjo je bilo to le poglavje v življenju, ki pa je zaključeno,« je za CNN komentiral neimenovani, a dobro obveščeni vir. Več prijateljem je zaupala, da moža nikakor ne spodbuja k vnovični kampanji, pa tudi sama nima niti najmanjše želje po drugem krogu v Washingtonu. Na soprogovo politično delovanje gleda kot na službo. »Ne bo ga spremljala na zborovanja in ne bo del kampanje, tudi v primeru uradne potrditve njegove kandidature ne,« poroča Bennettova. Njeno mesto ob Trumpu naj bi zasedli snaha Lara in dekle njegovega najstarejšega sina Kimberly.

Nič od tega ni presenetljivo. Melania Trump se je že med njegovim predsedovanjem v primerjavi z drugimi prvimi damami v javnosti pojavljala le, ko je bilo to nujno. Zanimive so tudi navedbe njene nekdanje tiskovne predstavnice Stephanie Grisham, da je prva dama dramatično volilno noč, v kateri se je njen mož še enkrat potegoval za predsedniški stolček in bil poražen, dejansko prespala. Šli so jo zbudit v njeno zasebno spalnico v Beli hiši, da se je pridružila soprogu ob njegovem govoru. Sicer pa so bile njene zavrnitve prošenj za obisk javnih dogodkov že med njegovo (prvo) kampanjo tako pogoste, da so nad njo sčasoma povsem obupali. »Njegovi ljudje so se navadili, da je ni. Pravzaprav je vsem 'prodala' idejo, da je to celo dobra stvar. Njeni oboževalci so jo pri tem celo zagovarjali in postali zelo zaščitniški do nje,« je za CNN spregovorila ena od Trumpovih nekdanjih sodelavk. Njena odsotnost je postala standard. Ker so njegovi podporniki vedeli, da mu stoji ob strani, ji fizične neprisotnosti nikakor niso zamerili.

Zavrnila »tvit miru«

A vsemu se vendarle ni mogla izogniti. Najbolj sproščena in nasmejana je bila običajno med otroki, ki jih je v sklopu iniciative Bodi najboljši obiskovala po vsej državi in jim brala zgodbice, sicer mrki izraz na obrazu je nasmešek zamenjal še, ko sta se z možem januarja letos po njegovem porazu na volitvah še pred inavguracijo njegovega naslednika vkrcala na letalo in poletela na njuno posestvo Mar-a-Lago. Prav Florida naj bi postala njen stalni dom, saj se po navedbah njenih prijateljev, vsaj dokler sin Barron ne konča srednje šole, ne namerava vrniti v prestižno stanovanje v zgornjih treh nadstropjih Trump Towerja na sloviti Peti aveniji na Manhattnu.

Da ji gre skrivanje zasebnosti dobro od rok, kaže tudi to, da jo je paparacem v celem poletju v objektive uspelo ujeti le enkrat, in to v družbi Barrona v New Yorku. Zdaj si to lažje privošči. »Takšna stopnja zasebnosti ji je všeč. Manj ko je v javnosti, bolj ji ustreza, s čimer ni nič narobe. Če bi pet let ves svet spremljal vsak vaš gib, bi bilo verjetno tudi vam neprijetno in nadležno,« je za ameriško novinarsko hišo še spregovorila oseba, ki nekdanjo prvo damo pozna že več kot desetletje.

Kaj veliko o tem, kaj trenutno počne nekdanja ameriška prva dama, ni znanega. Februarja je prek twitterja naznanila, da v Palm Beachu odpira svojo pisarno s peščico zaposlenih, kar naj bi se res zgodilo. Poleg omenjene napovedi na omrežju je tam objavljenih le še nekaj spominov na preteklost, zahvale in podobno, nikjer pa ni ne duha ne sluha o kakšnem političnem prizadevanju, dobrodelnih dogodkih, nastopih v javnosti ali govorih.

Njena že omenjena nekdanja tiskovna predstavnica Stephanie Grisham je v knjigi Zdaj bom odgovorila na vaša vprašanja, ki naj bi izšla v začetku oktobra, zapisala še nekaj drugih, doslej v javnosti neznanih podrobnosti iz življenja Melanie Trump v Beli hiši. Tako naj bi prvi dami v odhajanju ob napadu na Kapitol januarja letos sestavila sporočilo za objavo na twitterju, v katerem bi pozvala k mirnim protestom, a je predlog hitro zavrnila. »Ne,« je bila jasna Trumpova, ki naj bi na dan vdora v Beli hiši nadzorovala fotografiranje preproge, glede nasilnih protestnikov pa se je odzvala šele pet dni po dogodku.

»Namen Grishamove je očiten,« se je v ponedeljek, ko so deli knjige pricurljali v javnost, odzvala nova služba za stike z javnostjo bivše prve dame. »Poskuša opravičiti svoje slabo delo, neuspešne osebne odnose in neprofesionalno vedenje v Beli hiši,« je bilo jasno sporočilo. Grishamova naj bi se zgolj poskušala okoristiti na račun Melanie Trump, pritegniti pozornost javnosti in denar.