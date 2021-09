Varovanci Alberta Giulianija so proti visoko letečim Čehom, ki so pred tem v osmini finala izločili olimpijske prvake Francoze, pokazali izvrstno predstavo. To prav vsi, od organizatorja igre Dejana Vinčića, ki si je sam in s pomočjo soigralcev zagotovil najlepše darilo za današnji 35. rojstni dan, prek korektorja Tončka Šterna do libera Janija Kovačiča.

Povsem so izpolnili taktične zahteve trenerja, odlično servirali, naredili malo napak, tako da domači niso imeli realnih možnosti. Nekaj upanja so dobili le na začetku tretjega niza, ko so povedli za štiri točke, toda Giulianiju je uspela menjava, Rok Možič, ki je zamenjal Čebulja, je s servisi in tudi z igro v napadu poskrbel za preobrat, ki so ga njegovi soigralci do konca izpeljali v končnici.

V polfinalu se bodo v soboto v Katovicah merili s svetovnimi prvaki, Poljaki.