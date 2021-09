Na protestu so bili kritični do vlade in aktualnega sklica državnega zbora, ki da ne uživata več zaupanja ljudi, zato so jih med skandiranjem pozvali k odstopu.

Stevanović iz stranke Resni.ca je ocenil, da si želi oblast le spreti narod med sabo. »Kradejo naš denar pod pretvezo, da varujejo naše zdravje. Polovica Slovenije pa se ne more več gibati, če nima pri sebi lista, ki izkazuje PCT,« je strnil. »Hočemo nazaj svoje življenje, hočemo svobodo,« je navedel in dodal, da zahtevajo umik obvezujočih ukrepov in omejitev.

Anica Bidar iz iniciative Maske dol pa je v izjavi, ki so jo objavili tudi na Facebooku, navedla, da imajo ljudje dovolj izsiljevanja in pogojevanja s PCT. Prav tako je napovedala nove shode prihodnji teden in celo ustavitev države. Po njenih besedah želijo, da se ukinejo vsi ukrepi. »Smo svobodni ljudje, ki želimo živeti v svobodni državi,« je navedla.