Ljubljančani, sploh tisti s Kodeljevega, imamo nov razlog za veselje, morda pa tudi za skrb. Težko se bomo enako brezbrižno sprehajali skozi park ob gradu, ki je dobil ime po družini Codelli, po novem pa je znan tudi kot prizorišče najaktualnejšega – in nemara najbolj krutega – zločina v žanru slovenske kriminalke. Ime Irene Svetek je v literarnem svetu odmevalo že leta 2004, ko ji je roman Od blizu prinesel nagrado za najboljši prvenec, sledili sta knjigi Sedmi val in Zaspi, moja mala, zaspi. Zdaj je bibliografiji dodala še kriminalko Rdeča kapica, pisateljskemu resumeju pa podatek, da je »njeno« prvo truplo zgolj v rdeče ogrinjalo s kapuco odeta, večkrat zabodena in morda posiljena najstnica Maja. Opravite najprej s kepo v grlu, avtorici se lahko zahvalite, ko zaključite z branjem.