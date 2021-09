Sproščeno in poletno je bilo opoldansko razpoloženje na terasi hotela Slovenija v Portorožu. Največ gostov je upokojencev, številni med njimi so si tiskovno konferenco Tenisa Slovenije pred jutrišnjim dvobojem Davisovega pokala med Slovenijo in Paragvajem ogledali kar iz bazena. Zavidali smo jim, saj je bilo kljub umetni senci pod dežniki izredno vroče. Spomnimo, da je Slovenija zadnji dvoboj v Davisovem pokalu odigrala marca lani, ko je presenetljivo izgubila v Pakistanu. Tedaj se je po letih neigranja za Slovenijo v reprezentanco vrnil Blaž Kavčič, ki rezultatsko ni bil uspešen. Za dvoboj 2. svetovne skupine se slovenska reprezentanca od nedelje pripravlja v Portorožu, dvoboj pa bo jutri in v soboto potekal na peščeni podlagi.

Kapetan Slovenije Grega Žemlja bo jutri na klopi doživel debi. »Ne čutim kakšnega posebnega vznemirjenja. Od prvih let tretjega tisočletja sem del ekipe, v Davisovem pokalu sem odigral številne dvoboje, po karieri sem v njej sodeloval kot trener. Res je, da bom zdaj vodil ekipo, a kar zadeva vzdušje, sem nanj dobro navajen,« odgovarja Grega Žemlja, ki si ni predstavljal, da bo ob njegovem krstu slovenska reprezentanca tako oslabljena. Manjkali bodo namreč vsi trije najboljši igralci, Aljaž Bedene in Blaž Kavčič zaradi poškodbe, Blaž Rola zaradi covida-19. »Vsi trije so izrazili željo, da bi radi igrali, a imajo vsi trije tehtne razloge, da ne bodo. Želim si, da bi nekoč skupaj odigrali dvoboj za Slovenijo, a bomo še videli, kaj bo prinesla prihodnost,« odgovarja Žemlja.

Tom Kočevar - Dešman med tremi novinci Slovenija se bo predstavila v močno pomlajeni zasedbi, v kateri bodo kar trije igralci doživeli debi. Pozornost je usmerjena predvsem v Sebastiana Dominka (letnik 2003) in Bora Artnaka (2004), ki sta se v zadnjem letu uveljavila v mladinski konkurenci, Dominko pa je po številnih sušnih letih slovenskega tenisa na nedavnem OP ZDA igral v glavnem žrebu mladinske konkurence. Matic Špec šteje 26 let, a bo prvič del reprezentance, katere prvi igralec bo Tom Kočevar - Dešman. »Prvič sem igral v reprezentanci leta 2015, na Davisov pokal pa imam izredno lepo spomine. Lahko vam povem, da je vzdušje v reprezentanci izjemno, da smo zelo mirni,« pravi Tom Kočevar - Dešman. »V Portorožu se bo predstavila nova generacija, ki bo v prihodnjih letih krojila rezultate Slovenije v Davisovem pokalu. Pripravljeni smo, da moramo ostati potrpežljivi. V Sloveniji imamo dober mladinski pogon,« odgovarja Žemlja. Na vprašanje, ali vzdušje v reprezentanci vendarle ni preveč mirno za tako pomembno tekmo, kot je Davisov pokal, Žemlja odgovarja: »V tenisu je potrebno ravnovesje tako na igrišču kot zunaj njega. V prvi fazi je vselej potrebna mirnost, v drugi agresija. Verjamem, da jo bomo našli ob pravem času, ko jo bomo najbolj potrebovali. Fantje si zelo želijo igranja in dokazovanja, tako da z motivacijo ne bo težav. Naša glavna naloga je, da se osredotočimo na igro. Verjamem, da smo kljub odsotnosti najboljših igralcev in pomladitvi ekipe kakovostnejši od Paragvaja.«