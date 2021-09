Na svojem kolesu, ki je skorajda že njegov zaščitni znak, je vedro prikolesaril do glavnega trga v Kamniku in priznal, da praktično ni dogodka ali obveznosti, ki je ne bi opravil na dveh kolesih. Dušan Letnar je danes upokojenec, ki iskreno prizna, da že od nekdaj rad opazuje okolico, prav tako tudi ljudi. »Do upokojitve sem kot prodajalec delal v Kamniku, zato si tudi upam trditi, da poznam Kamničane tako vizualno kot njihove duše,« začne pogovor ob kavi in doda, da ga dobro poznajo tudi domačini. In morda je prav ta iskrena povezanost med njimi botrovala iskrenemu fotografskemu zapisu, ki ga pod naslovom Mimonoše Letnar razstavlja v preddverju kamniške občinske stavbe.

Med ogledovanjem dvanajstih fotografij v oči pade iskren nasmeh ne ravno ostre, kot bi se urednik fotografije izrazil, fotografije. »O, sošolec, je rekla in skočila proti meni. Slika je malo zamegljena, saj mi je skočila iz fokusa,« razloži splet okoliščin fotograf in pokaže na sliko mladenke, ki je z nageljnom v desni roki skočila iz povorke. »Med gledalci je opazila prijateljico in ji izročila nagelj,« razloži avtor razstave. To najbolje opiše morda prav Dušan Dovč, ki je na povabilu na razstavo zapisal: »Dušan Letnar je na svojih črno-belih fotografijah zabeležil mimohod udeležencev in trenutke brezskrbnosti, radosti in ponosa. Izognil se je dokumentiranju oblačil in se osredotočil na emocije udeležencev. Nekateri udeleženci so fotografa nasmejani opazili, drugi so v mimohodu ostali zvesti prikazu noše, tretji so v dinamični akciji ali z gesto pozdravili prijatelje. Fotografiral je z iste pozicije, s 50-mm objektivom, ki najbolj približa fotoaparat človeškemu pogledu. Vzpostavil je tisto distanco, ki na fotografijah ohranja avtentičnost trenutka, v likovnem pomenu pa vzpostavlja prepričljivo avtorsko poetiko.«