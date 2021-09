(Nedeljski dnevnik) Z milo glasbo za slovensko dušo

Franc Mihelič je muzikant, virtuoz na diatonični harmoniki in skladatelj, ki je ustvaril več kot 400 izvirnih skladb, okoli 150 tudi v nemškem jeziku, in s svojim ansamblom izdal več kot 40 albumov, ki so pri prodaji dosegli zlato naklado. Razvil pa je tudi lastno petprstno tehniko igranja diatonične harmonike, kar je pripeljalo so zvena, po katerem se Miheličeve viže še danes ločijo od drugih veselih polk in nežnih valčkov. Za njegovo dolgoletno ustvarjalno in poustvarjalno delo na področju narodnozabavne glasbe in inovacije pri igranju mu je predsednik države Borut Pahor podelil red za zasluge.