(Nedeljski dnevnik) Prvi slovenski pomorščakinji

Ko sta Sava Kaluža in Jolanda Gruden leta 1947 kot prvi dekleti prestopili prag pravkar ustanovljene Slovenske pomorske trgovske akademije v Žusterni, sta se za vedno zapisali kot pionirki ženskega pomorstva pri nas. Gospo Savo so, čeprav nikoli ni bila zares za krmilom večje ladje, v Piranu vse življenje klicali kapitanka. »Brhka 20-letna brunetka Jolanda Gruden in 21-letna blondinka Sava Kaluža. Dve ženski v trgovinski mornarici, dva bodoča kapitana. Zdi se malo čudno, skoro neverjetno, pa je tako.