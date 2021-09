Najden denar in zlate palice so talibanske oblasti zasegle in predale afganistanski centralni banki, je navedeno v izjavi banke, ki je od prevzema oblasti pod nadzorom talibanov.

»Denar je bil najden pri nekaterih visokih uradnikih prejšnje vlade, kot je nekdanji podpredsednik države Amrulah Saleh, in nekaterih varnostnih agencijah,« je sporočila centralna banka.

Talibani so sporočili, da so na Salehovem domu v provinci Panšir zasegli več kot 6 milijonov dolarjev v gotovini in 18 zlatih palic.

Saleh, ki naj bi vodil odpor proti talibanom in se domnevno skriva v gorovju Panšir, obtožb ni komentiral.

»Islamski emirat«, kot so Afganistan poimenovali talibani, »je v imenu preglednosti vse prenesel v državno blagajno«, so še navedli pri centralni banki in dodali, da »v tej fazi še ni znano, za kakšen namen so hranili omenjeno gotovino in zlate palice.«

Pod vlado nekdanjega predsednika Ašrafa Ganija je bila korupcija v Afganistanu zelo razširjena in vseprisotna. Iz javnih sredstev naj bi bilo odtujenih več deset milijonov dolarjev mednarodne pomoči.

Nekdanji afganistanski predsednik je bil tudi sam obtožen, da je ob pobegu v Abu Dabi s seboj odnesel milijone dolarjev, kar je od takrat večkrat zanikal.