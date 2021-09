Ko imate na voljo svežo zelenjavo, uporabite to, čisto super pa se obnese tudi mešanica zamrznjene zelenjave, ki jo uporabite, ko sveže ni na razpolago.

Znano je, da je ričet naslednji dan še boljši, zato ga na enkrat pripravite več in ga kasneje pogrejte ali pa zamrznite in nato odmrznite. Poleg po želji postrezite še s kosom kruha in božansko kosilo/večerja bo nared.

PRIPRAVA

100 g ješprenjčka

1 čebula

4 stroki česna

2 korenja

1 skodelica krompirja (lahko tudi sladki krompir ali bučo)

1 pest graha

1 skodelica stročjega fižola (lahko tudi izluščenega)

1 zelena bučka (lahko tudi rumena buča)

1 pest ohrovta (lahko tudi špinače)

1 žlica paradižnikovega koncentrata

1 žlička sladke mlete paprike

1 lovorjev list

1,5 l zelenjavne jušne osnove (ali vode in kocke)

olje, sol, poper

sveži peteršilj

parmezan za okras (neobvezno)

Ješprenjček čez noč namočite ali pa tudi ne. Namočenega naslednji dan odcedite, dolijte svežo vodo in skuhajte. Traja približno 30 minut.

Če uporabite suh fižol, tudi tega ločeno skuhajte. Lahko uporabite že kuhanega ali pa kar stročji fižol.

V velikem loncu najprej zmehčajte čebulo, dodajte nakockano korenje in bučko in malo potenstajte. Dodajte še paradižnikov koncentrat, mleto papriko, česen in lovorjev list in dobro premešajte in kuhajte minuto, da česen zadiši. Dodajte še krompir, fižol, grah, jušno osnovo in kuhajte, da se zelenjava skuha. Trajalo bo približno 15-20 minut.

V skuhano zelenjavo stresite ješprenj (in fižol, če ga kuhate ločeno) z nekaj vode, v kateri se je kuhal ješprenjček, po želji še špinačo ali ohrovt in kuhajte še približno 15 minut, da se enolončnica s pomočjo ričeta zgosti. Poskusite, če je dovolj začinjeno.

Ričetu po želji dodajte še sesekljan svež peteršilj in ob postrežbi po želji še malo parmezana.