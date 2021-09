Škandal v zvezi z vrtcem Kengurujčki je izbruhnil oktobra 2018, ko je na novo zaposlena vzgojiteljica objavila videoposnetke surovega ravnanja v vrtcu. Primer je pod drobnogled vzela policija in preiskava se je v začetku predlanskega leta končala s kazensko ovadbo. Valter Zrinski z ljubljanske policijske uprave je takrat povedal, da se je 67-letna osumljenka od začetka oktobra 2017 do konca septembra 2018 znašala nad desetimi otroki, starimi od enega do treh let. Do njih se je neprimerno vedla, nanje kričala in jih žalila. Prav tako jim ni dajala izbire, koliko bodo pojedli, pač pa jih je na silo hranila.

Vzgojiteljica, ki je dogajanje razkrila, je takrat pripovedovala, da jim je Vrečarjeva v usta tiščala celo bruhanje. Videoposnetki so tudi pričali, da jih je pred počitkom na silo poskušala umiriti tako, da jih je zavijala v rjuhe. »Pri pripravi otrok na počitek je za nekatere uporabljala neetične in strokovno nesprejemljive načine in metode,« je njeno ravnanje opisal Zrinski.