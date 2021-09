O tem, kako poteka preverjanje izpolnjevanje pogoja PCT na terenu, smo se zgodaj dopoldne najprej prepričali na nekaterih Petrolovih bencinskih servisih po Ljubljani. Tamkajšnji zaposleni, večinoma študentje, so pogoj PCT pri strankah preverjali pred točenjem goriva in pred vstopom v prodajalno. O tem, da bo točenje goriva na vsakem točilnem mestu pred potrditvijo izpolnjevanja pogoja PCT tehnično onemogočeno, so iz Petrola stranke obvestili že včeraj, zato so se včeraj popoldne marsikje pojavile daljše čakalne vrste, saj so ljudje gorivo točili na zalogo. Danes dopoldne daljšega čakanja v vrstah ni bilo, je bilo pa zato vzdušje na bencinskih servis vseeno precej naelektreno in nemirno.

»Veliko je pregovarjanja s strankami glede človekovih pravic, zakonov in raznih členov. Smo strelovod za njihovo slabo voljo, a na srečo imamo vsi dve ušesi – skozi eno gredo zmerljivke notri, skozi drugo pa ven,« je jutranje preverjanje PCT pogojev na enem od Petrolovih servisov opisala študentka, ki sicer delo opravlja na blagajni. Povedala je, da s preverjanjem pogojev PCT pri tujcih in rednih strankah ni težav, se pa najde približno 5 do 10 odstotkov takšnih, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo in se hočejo pregovarjati – kljub temu, da si lahko gorivo natočijo samopostrežno na t. i. petromatu ali s pomočjo mobilne denarnice mBills. Kaj pa, če stranka postane preveč agresivna? »Potem nam pomaga posebna napravica, ki jo nosimo okoli vratu in s pomočjo katere lahko s pritiskom na tipko pokličemo varnostnika ali policista,« je razložila mladenka. Na Petrolu ne zanikajo, da storitve potekajo počasneje in nastajajo tudi določene težave ter glasno opozarjajo, da jim bo preverjanje PCT pogojev predstavljalo ogromne dodatne stroške, za delo so namreč morali angažirati več osebja.

»Nimam težav, preverjanje pogoja PCT se mi zdi normalno in temu se bo treba prilagoditi. Sem celjena in to sem ob vstopu v prodajalno dokazala s cepilno knjižico, ki jo že od januarja vselej nosim s seboj,« je bila s storitvijo na Petrolu zadovoljna Metka iz Ljubljane, medtem ko kupec Primož ni mogel skriti svoje jeze: »Grozno je. Tudi sicer se mi tovrstno preverjanje pogojev ne zdi smiselno, nihče mi namreč ne more zagotoviti, da je potrdilo, ki sem ga pravkar pokazal, res moje. Lahko je denimo od prijatelja, medtem ko sam v resnici pogojev PCT ne izpolnjujem. Prepričan sem, da bo v prihodnje prihajalo do zlorab na tem področju, saj se ljudje počutijo preveč omejeni glede pravic. Vse ima svojo zdravo mejo, a življenjsko pomembne storitve bi morale biti dostopne vsem.«

Vprašati morajo, preverjati ni treba Zelo pestro je bilo tudi dogajanje pred nakupovalnim središčem Aleja. PCT pogoj so pri obiskovalcih s strani pooblaščenih oseb in skladno z navodili ministrstva preverjali na sedmih vhodih v nakupovalno središče. »Menim, da je potrebno obiskovalce še bolj obveščati o PCT pogoju. Nekako opažamo, da jih je recimo polovica obveščenih, polovica pa ne. Na tej točki pozivamo medije, da ljudi še naprej obveščajo o PCT pogoju, » je povedal direktor Aleje Toni Pugelj. Ob parkirišču se je vila dolga vrsta čakajočih na testiranje, ljudje so čakali tudi več kot uro. Medtem ko so nekateri kramljali med seboj, so drugi v stoje brali knjigo ali si naročili pijačo pri natakarju z bližnjega lokala. Pred vstopom v nakupovalno središče čakajočih ni bilo, preverjanje pogoja PCT je tam preverjal mladi reditelj. Težjega dela ni imel, večina kupcev je preverjanje upoštevala, drugi pa so se odzvali z glasnim nerganjem. »Čaka me nujen opravek na upravni enoti, zato potrebujem negativen test. O cepljenju zaenkrat ne razmišljam, a vem, da se bom morala v bližnji prihodnosti vseeno cepiti, to je realnost. Dokler bo šlo, bo šlo brez cepljenja,« je bila jasna ena od čakajočih na test. Med njimi sta bila tudi mama Tanja in njen sin Abel iz Ljubljane: »Čakava že pol ure. Danes že povsod potrebuješ test, tudi v službi je nujen dokaz o izpolnjenem pogoju PCT. Tudi zato se doma veliko pogovarjamo o cepljenju, čeprav smo prebolevniki. Glede zaostrenih ukrepov pa meniva, da bi bile smiselne tudi maske na prostem. Ampak to, da nikamor ne moreš več brez preverjanja, se nama pa obema zdi neživljenjsko. Zakaj denimo ne zadostuje zgolj merjenje temperature? Vse nas silijo v cepljenje, čeprav je lahko vsak od nas eden od tistih s hudimi stranskimi učinki.« Zaradi nejasnih pravil in zmede se je ob našem obisku pritoževala tudi prodajalka v butični prodajalni s spodnjim perilom v središču prestolnice: »Nimam nobene kompetence ali znanja, da bi preverjala PCT. Stranko lahko zgolj vprašam po izpolnjenem pogoju in če mi ga noče pokazati, ga moram odsloviti iz trgovine. Toda kako naj sama postavim človeka pred vrata? Tudi prepirala se ne bom s strankami, določene meje morajo biti. Dobila sem navodila, da moram stranke zgolj vprašati glede pogoja PCT, preverjati pa mi jih ni treba. Jaz ne bom prevzela nikakršne odgovornosti, to ni moja naloga.«

Premalo jasna pravila in zmeda »Preverjanje pogojev PCT se mi zdi smiselno, čeprav se je vlada za to odločila prepozno. Če bi k zadevi pristopili na bolj razumljiv, spoštljiv in prijazen način, bi se cepilo precej več Slovencev. Tudi moja hči ima pomisleke glede cepljenja, ki pa jih ne razumem. Koliko težav bi imel sam, če ne bi imel potrdila PCT na tekmovanjih v namiznem tenisu po Sloveniji in po svetu. Do sedaj sem bil kljub cepljenju že nič kolikokrat testiran, pa se ne pritožujem, saj je treba pri organizaciji tekmovanj vselej zadostiti covid protokolu. V tujini je s tem precej manj težav, pri nas pa gre za politične odločitve in se stroko premalo upošteva. Za še večjo zmedo poskrbijo vsakodnevni novi ukrepi, ki povzročajo nevednost in jezo pri ljudeh,« je bil jasen Matija Krnc, ki je v lokalu na ljubljanski tržnic srkal kavo. Brez dlake na jeziku glede nejasnih navodil, ki si jih vsak razlaga po svoje, je bila tudi natakarica Darja Govekar iz bližnje postojanke Južna na plac, ki pravi, da bo nova realnost povzročila upad gostov in prihodkov: » Vse stranke najprej povprašam po izpolnjenem pogoju PCT, nekatere mi kar same od sebe pokažejo papir ali kodo na telefonu. Seveda se najdejo tudi tisti, ki so nesramni in se jezijo, češ da posegamo v njihove osebne podatke. Aplikacijo s skenerjem imam naloženo na telefonu, čeprav ne vidim nikakršne zakonske podlage, da bi bila pristojna, da od kogarkoli zahtevam osebne podatke. Goste sem dolžna zgolj vprašati za PCT potrdilo, vsak državljan Slovenije pa je sam odgovoren, da ga pokaže. Vsak naj odgovarja zase. Prepričana sem, da bi se morali s tem ubadati inšpektorji.«

V rokah pristojnih inšpekcijskih služb Izpolnjevanje pogoja PCT poteka tudi v javnem prevozu. Na vlakih to preverjajo oziroma pregledujejo sprevodniki oziroma vlakospremno osebje, v primeru, da potnik potrdila nima, ga bodo na to primerno opozorili in ga poprosili, naj izstopi na naslednji železniški postaji, so zjutraj sporočili iz Slovenskih železnic, kjer do poldneva takih primerov niso zaznali. Vse ostalo glede spoštovanja PCT pogoja je v rokah pristojnih inšpekcijskih služb, so povedali. Na prodajnih mestih dopoldne ni prihajalo do daljših čakalnih vrst, saj so potnike oziroma uporabnike storitev o tem že včeraj začeli obširno obveščati prek različnih medijev in z obvestilnimi etiketami, tudi na vratih vlakov, potnike pa o obveznem izpolnjevanju pogoja PCT seznanjajo tudi sprevodniki oziroma vlakospremno osebje ob nakupu vozovnice na vlaku.