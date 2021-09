Kot navajajo v današnji izjavi za javnost, je sodišče v sklepu zapisalo, da postopek razrešitve ni bil kršen, ko generalni direktor Andrej Grah Whatmough pred izdajo sklepa o razrešitvi tožnice v konkretnem primeru ni pridobil predhodnega soglasja programskega sveta RTVS. Sodišče je prav tako ugotovilo, da je generalni direktor tožnici pred razrešitvijo omogočil zagovor.

Gorščakovi po navedbah RTVS tudi ni bila kršena pravica do ustnega zagovora pred generalnim direktorjem oziroma programskim svetom, saj niti statut niti zakon o RTVS takšne obveznosti oziroma pravice tožnice v postopku razrešitve ne predvidevata. Sodišče je prav tako ugotovilo, da v konkretnem primeru ni prišlo do redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, kot to zatrjuje tožnica, temveč do prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi prenehanja razloga, zaradi katerega je bila sklenjena, so še navedli na RTVS.