Vrhovno sodišče nima več posluha za Janševe "razsvetljenske" tvite

Vrhovno sodišče je v drugem odločanju o Janševem nedostojnem tvitu o »odsluženih prostitutkah«, ki ga je slednji namenil novinarki in urednici TV Slovenija, presodilo, da »uporaba tviterja nikomur ne podeljuje neomejene pravice sporočanja niti ne more biti izgovor za afektivno in še manj za premišljeno ravnanje, podajanje vrednostnih sodb pa je omejeno z (ne)obstojem zadostne dejanske podlage«. Zato je senat vrhovnega sodišča zavrnil zahtevo za revizijo predsednika vlade Janeza Janše, ki ga je tožila novinarka TV Slovenija Evgenija Carl.