Navedbe Milleya so del knjige z naslovom Nevarnost (Peril), ki jo je Woodward spisal skupaj z novinarjem Washington Posta Robertom Costo in bo izšla prihodnji teden.

Milley naj bi kitajskemu kolegu, generalu Liju Zuochengu zagotovil, da ga bo vnaprej opozoril, če bi se predsednik Trump odločil za napad. »General Li, rad bi vam zagotovil, da je ameriška vlada stabilna in bo vse v redu,« naj bi Milley dejal oktobra 2020 pred predsedniškimi volitvami. »Če bomo napadli, vas bom pravočasno poklical in ne bo presenečenja,« naj bi dodal general.

Kitajskega kolega je spet poklical po napadu Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja, ko je klical tudi druge kolege po svetu in zagotavljal, da je ameriška vlada trdna in je vse pod nadzorom.

Trump se je na objavo odlomkov iz knjige odzval v svojem slogu in je Milleyja označil za butca ter zagotovil, da ni nikoli razmišljal o napadu na Kitajsko. »Domnevam, da mu bodo sodili zaradi izdaje, če se je s kitajskim kolegom dogovarjal za hrbtom predsednika in Kitajski povedal, da jo bo opozoril pred napadom. Tega se ne dela,« je sporočil Trump.

Milley se je v začetku januarja letos po telefonu pogovarjal tudi s predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi. Ta je že prej povedala, da je govorila z Milleyjem glede možnosti, ki so na voljo, da se Trumpu prepreči vojaška akcija ali jedrski napad.

Milley naj bi potem klical ameriške poveljnike v območju Tihega in Indijskega oceana in od njih zahteval prisego, da ga bodo obvestili, če bo Trump ukazal jedrski napad.

Trumpovi pritiski na Penca

Republikanski senator s Floride Marco Rubio je predsednika Josepha Bidna pozval, naj Milleyja odpusti, ker da je aktivno spodkopaval vrhovnega poveljnika ZDA. Kolega iz Teksasa Ted Cruz pa je dejal, da mora Milley odgovoriti na vprašanja o tem, kaj je dejansko govoril.

Knjiga opisuje tudi, kako naj bi Trump nenehno pritiskal na podpredsednika Mika Pencea, naj v kongresu ne potrdi Bidnove zmage, česar Pence ni mogel storiti brez kršenja ustave in tveganja državljanske vojne.

Pence naj bi celo klical nekdanjega podpredsednika ZDA pri Georgeu Bushu starejšemu, Dana Quayla in ga spraševal o možnostih. Quayle naj bi mu zagotovil, da takih možnosti ni in naj kar pozabi na to. Pence ga je poslušal, kar je razjezilo Trumpa, ki naj bi mu povedal, da noče več biti njegov prijatelj. »Bil si nič, jaz sem te naredil, sedaj pa si nas izdal,« naj bi Trump povedal Penceu.

Knjiga opisuje tudi nenehne pritiske Turmpa na pravosodnega ministra Billa Barra, da potrdi navedbe o ukradenih volitvah. Barr je to zavrnil in Trumpove odvetnike, kot je Rudy Giuliani, ki so vztrajali pri trditvah o prevarah označil za karavano klovnov.