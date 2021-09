Umrl Borisav Jović

Po okužbi z novim koronavirusom je v 93. letu umrl Borisav Jović, nekdanji predsednik predsedstva SFRJ od maja 1990 do maja 1991. Pred tem je bil srbski član predsedstva v času, ko ga je vodil Janez Drnovšek (pred Jovićem). 5. marca 1991 je Jović odstopil kot predsednik predsedstva, ker to ni odobrilo predloga generalštaba o uvedbi izrednih razmer v državi, vendar srbska skupščina odstopa ni sprejela. Bil je zaveznik Slobodana Miloševića, kasneje pa je pričal na sojenju proti njemu v Haagu (sam je bil med osumljenci) in dejal, da je Milošević o vsem odločal sam. V izjavah je bil kritičen do jugoslovanskega premierja Anteja Markovića, ki mu je pripisoval krivdo za razpad države, in do Nemčije, ki da je silila Evropo v priznanje Slovenije in Hrvaške. Zanikal je, da bi gojil velikosrbske ideje. agencije