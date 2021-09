Prva nosilka teniškega turnirja WTA 250 Zavarovalnice Sava Open Petra Martić se je poslovila že v uvodnem krogu. Za slovenske ljubitelje tenisa je najpomembnejše, da je Hrvatico domov poslala Kaja Juvan. Ljubljančanka se je v torek pozno popoldan na osrednjem igrišču predstavila v najlepši luči. Bila je potrpežljiva, zbrana v odločilnih trenutkih ter na krilih gledalcev v slabi uri in pol zmagala s 6:3, 6:4. Ob pravem času je bila 20-letna Slovenka na pravem mestu najboljša v sezoni na trdi podlagi.

Ključna psihološka priprava »Vem, česa sem zmožna, in za to trdo treniram. Na dvoboj sem se pripravila predvsem s psihološkega vidika, saj o svojih igralskih kvalitetah ne dvomim. Ostala sem mirna in zbrana tudi v najtežjih trenutkih. Ko sem v drugem nizu pri vodstvu s 4:2 in 40:15 zapravila priložnost za dvojni break, sem se spomnila ponedeljkovega dvoboja v igri dvojic, ko sem v odločilni podaljšani igri zgrešila lepo žogico. Rekla sem si, da moram ostati zbrana, kar mi je tudi uspelo,« je bila po dvoboju navdušena Kaja Juvan, ki ji je še najbolj v veselje, da lahko na turnirju najvišjega ranga tekmuje pred domačimi gledalci. Kaja Juvan ima več sreče pri žrebu v osmini finala, kjer se bo pomerila s srbsko kvalifikantko Aleksandro Krunić (176. na svetu). Doslej sta se tekmici pomerili enkrat v Bolu na Braču, kjer je bila v četrtfinalu s 7:5, 6:3 boljša Slovenka. »Aleksandra je zelo temperamentna igralka, ki rada pokaže svoja čustva. V Portorožu so vse igralke odlične in tudi premagljive. Tega se zavedam in naredila bom vse, da se uvrstim v tretji krog,« je odločna 103. igralka sveta.

Pii Lovrič osem iger, Leylah Fernandez štiri Prva Slovenka, ki je v torek stopila na osrednje portoroško igrišče, je bila Pia Lovrič. Domžalčanka je še pred poldnevom navdušila z borbenostjo in pristopom, saj na tako veliki sceni še ni igrala. Devetnajstletna Slovenka je tretjo nosilko največjega slovenskega teniškega turnirja Alison Riske prisilila, da se je v stotih minutah za zmago s 7:5, 6:3 zelo potrudila. »Malce mi je zatajil prvi servis,« je dejala Pia Lovrič (632. na svetu) ter čestitala Američanki, 38. igralki sveta. »Moja želja je, da se prebijem med najboljših dvesto igralk, ki imajo pravico nastopa v kvalifikacijah na turnirjih za grand slam,« so visoke ambicije obetavne najstnice. Navdušila je tudi Američanka. Bolj s pristopom kot z igro, ki še ni bila na ravni njene uvrstitve na svetovni lestvici. »Prvi krogi so vselej težki. Nasprotnica me je tudi malce presenetila,« je priznala Alison Riske, ki si je ob izhodu z igrišča vzela nekaj časa za naše novinarsko vprašanje. Protokoli mednarodnega ženskega združenja WTA so namreč zelo strogi, igralke pod nadzorom na vsakem koraku in so medijem praktično nedosegljive. Alison Riske je prejšnji mesec na turnirju v Cincinnatiju v prvem krogu s 6:2, 6:2 premagala Leylah Fernandez. Kanadčanka je bila dva tedna kasneje finalistka odprtega prvenstva ZDA. Američanko smo vprašali, ali jo je 19-letna Kanadčanka presenetila. »Niti ne. Me je pa navdušila. Vsi smo vedeli, da bo nekoč med najboljšimi na svetu, da se bo povzpela tako hitro, pa nismo računali. Ja, lepi spomini so na zmago,« je odgovorila 31-letna Američanka.