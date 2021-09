Ena tistih pesmi, ki so v svetovnem merilu doživele največ različnih izvedb, je skladba z izvirnim naslovom 500 miles away from home. Hedy West jo je ustvaril leta 1961, vendar je ob poslušanju mogoče opaziti, da ga je zelo navdihnila mnogo starejša folk pesem 900 miles, ki jo je prvič posnel leta 1924 John Carson. Ob mnogih izvedbah se je najvišje na lestvicah povzpela pesem, ki jo je leta 1963 zapel pevec Bobby Bare. Lada Leskovarja je očarala njena izvedba v francoščini in odločil se je, da naredi slovensko verzijo, ki je leta 1972 izšla tudi na kaseti njegovih največjih uspešnic. »Ta pesem se mi je zdela melodična in zanimiva tudi tekstovno,« pravi.

Na vprašanje, zakaj ni napisal več besedil za pesmi, ki bi jih sam zapel, Leskovar odgovarja s parafrazo Janeza Menarta: »Ker bil bi slabe volje, ker drugi znajo mnogo bolje.« Gotovo pa Leskovarju ne gre oporekati izjemnega petja še dandanes. Kljub temu da bo naslednje leto dočakal svoj 80. rojstni dan, z nastopi dokazuje, da mu glas še vedno seže tja, kamor mora.

Izvajalec: Lado Leskovar

Glasba: Hedy West

Besedilo: Hedy West