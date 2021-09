Procesi izbrisanih

Na evropskem sodišču za človekove pravice bi lahko imeli novejši sodniki, ki so v Strasbourg, to zibelko Evrope ob Renu, prišli v zadnjih letih, nekaj težav z razločevanjem dogajanja v Sloveniji. V arhivih Sveta Evrope, ki pod okriljem nosi tudi evropsko sodišče, namreč hranijo kar tri metaforične »fascikle«, v katerih najdemo Slovenijo ter oblastna dejanja brisanja, odvzemanja, anuliranja. Tem dejanjem je skupno, da so s posamično vehementno administrativno potezo povzročila težke posledice več tisoč, celo več deset tisoč ljudem.