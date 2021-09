»Odraščal in živel sem na kmetiji in vedno je bilo treba kaj popraviti. Raznih popravil sem se naučil najprej doma. Začelo se je s popoldansko obrtjo leta 1971. Izdelovati sem začel gumi vozove, ki so bili za tisti čas zelo moderna vprega za živino. Lahko bi rekel, da je bil naš gumi voz takrat za kmete kot mercedes. Pred tem so bile skoraj vse vprege na lesenih kolesih z železnim obročem,« o zgodovini podjetja pripoveduje prvi mož družinskega podjetja Franc Pišek. Vlečno oje vozov so priredili za traktor, zaradi povpraševanja po traktorskih priključnih strojih pa so ponudbo razširili z gozdarskimi vitli. Prvega so izdelali leta 1977 in se danes lahko pohvalijo z najdaljšo tradicijo v proizvodnji teh v Sloveniji.

Zaupanja vreden partner Takrat se je rodila blagovna znamka Krpan, ki je sinonim za izredno močne, zanesljive, trpežne in preizkušene kmetijske stroje. Na vprašanje, kako je podjetje raslo, Franc Pišek odgovarja, da je zagovornik zdrave organske rasti podjetja. »Vedno smo se širili v skladu s svojimi zmožnostmi. Ne smeš delati na silo. Dobro je treba poznati trg, konkurenco in seveda potrebe uporabnikov, kmetov in gozdarjev. Spremljati je treba trende in biti na tekočem, da veš, kaj se v panogi dogaja. Šele na podlagi vsega tega in okoliščin lahko vidiš, ali je širitev podjetja pametna poteza ali ne. Tukaj je vključenih toliko dejavnikov, da je težko reči, kaj je najpomembnejše pri širitvi podjetja.« Povečano povpraševanje pa je vendarle zahtevalo tudi širitev proizvodnih zmogljivosti. Tako rast prihodkov od prodaje v zadnjih petih letih znaša 61,6 odstotka. V tem obdobju so v podjetju odprli tudi več kot sto novih delovnih mest. »V našem podjetju je zelo dinamično okolje, tukaj delajo predani in odgovorni ljudje. Kljub vsem prejetim priznanjem za poslovno odličnost se dobro zavedamo, da ne smemo zaspati na lovorikah. Priznanje, da za vse poslovne partnerje po vsem svetu ostajamo zaupanja vredni, pomeni največ. Zavedamo se, da je uspeh mogoč samo z zadovoljnimi sodelavci. Vsak delavec je zaslužen za skupen uspeh podjetja. S to miselnostjo poslovno okolje gradimo tudi naprej,« poudarja ustanovitelj in direktor podjetja, ki je v vseh 44 letih ostalo zavezano tradiciji in kakovosti ter postalo globalni igralec v panogi gozdarske mehanizacije. Za področje intelektualne lastnine imajo podeljene mednarodne patente, registrirane modele in znamke. Vsako leto širijo paleto, saj si prizadevajo, da bodo na trgu ponudili vse stroje in opremo, ki jih gozdarji potrebujejo za svoje delo.

Kupci velike družbe in kmetje Gozdarski vitel ostaja eden ključnih in najbolje prodajanih izdelkov podjetja, katerega sedež je v vasi Jazbina pri Šmarju pri Jelšah. Poleg tega proizvodni program obsega tudi drugo gozdarsko mehanizacijo, kot so gozdarske prikolice z dvigali, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji, krožne žage s transportnimi trakovi, traktorski platoji, klešče za les in druga za delo v gozdu nepogrešljiva mehanizacija. Skupno izdelajo več kot 10.000 strojev na leto. Vsi so plod lastnega razvoja, dolgoletnih izkušenj in preizkušanja delovanja v najtežjih razmerah. Vsak stroj, ki zapusti tovarno, mora zadostiti visokim tehnološkim standardom in visokim pričakovanjem končnih kupcev oziroma uporabnikov. »Vitli serije DH s konstantno vlečno silo ostajajo eden naših paradnih izdelkov. Če bi lahko primerjal, bi rekel, da tudi naši zaposleni delajo s konstantno vlečno silo,« poudari Franc Pišek. Kupci so tako velike družbe, ki se ukvarjajo z gozdarstvom, kot tudi kmetje, ki imajo morda hektar ali manj gozda ter drva potrebujejo zlasti kot energent, nadaljuje direktor. Strojev podjetja Pišek – Vitli Krpan pa ne kupujejo samo gozdarji, ampak tudi drugi, saj ponujajo širok nabor strojev in dodatne opreme. Njihove gozdarske prikolice z dvigali denimo olajšujejo delo tako profesionalnim kot tudi občasnim uporabnikom. S široko ponudbo dodatne opreme jih je mogoče spremeniti v nepogrešljivega vsakodnevnega pomočnika za najrazličnejše vrste del. Podjetje približno 90 odstotkov prodaje ustvari v tujini. Pomemben je seveda tudi domači trg, saj je tukaj podjetje zraslo, pristavi direktor.

V proizvodnji še več robotov V podjetju si želijo, da bi tehnologija 4.0 postala del njihovega vsakdana, zato ogromno energije in sredstev vlagajo v digitalizacijo in avtomatizacijo. Proizvodnja je robotizirana s 34 roboti, do prihodnjega leta jih bomo imeli 38 ali celo kakega več. »Smo visokotehnološko podjetje,« poudari Franc Pišek. »Cilj je, da vsi zaposleni sprejmejo avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje kot enega temeljev za uspešno rast podjetja v prihodnje.« Veliko pozornosti posvečajo tudi inovativnosti. »Pri nas imajo vsi zaposleni svoj manevrski prostor, znotraj katerega osebnostno rastejo in se razvijajo. Menim, da je tako lahko podjetje na pravi poti. Vedno smo odprti za nove ideje in zaposlenim omogočamo, da te ideje tudi realizirajo. Samo z inovacijami bomo še naprej ostali konkurenčni na zahtevnem globalnem trgu,« pove direktor. Kot veliko podjetje je Pišek – Vitli Krpan pomemben delodajalec v občini in širši okolici. Zaposluje okoli 250 ljudi, od tega jih je iz lokalnega okolja kar dobre štiri petine oziroma 82 odstotkov. Ti prihajajo v prvi vrsti iz občine Šmarje pri Jelšah ter iz sosednje ali bližnjih občin – Rogaške Slatine, Podčetrtka, Rogatca, Šentjurja, Kozjega in drugi. Preostali zaposleni prihajajo na delo iz širše okolice, na primer iz Savinjske doline, širšega celjskega območja in okolice Maribora. Nekaj je tudi tujih državljanov, ki prihajajo iz sosednje Hrvaške. Direktor, ki je prepričan, da mora tisti, ki dobro in vestno dela, tudi dobro zaslužiti, se rad vsak dan sprehodi skozi tovarniške hale, saj ima tako najboljši vpogled v to, kaj se trenutno dogaja v podjetju, naj bo to v razvoju, proizvodnji ali kje drugje. Tako lahko najhitreje rešijo vprašanja, ki se pri tako kompleksni proizvodnji pojavljajo. Pogovori in pošali se tudi z zaposlenimi, ker to po njegovem prispeva k boljšemu delovnemu ozračju. Poprime pa za delo tudi sam. »Če je treba, tudi z viličarjem prestavim kak tovor,« se nasmeji.

Tesno vpeti v lokalno okolje Uspešno podjetje pomaga skupnosti, iz katere izhaja. »V lokalno okolje smo tesno vpeti in z njim zelo dobro sodelujemo. Verjamemo v domači kraj in vzajemnost,« poudari direktor. S človekoljubnimi donacijami mnogim deležnikom pomagajo do uresničitve njihovih potreb in ciljev ter podpirajo številna društva in organizacije. »Naš prispevek na področju gospodarstva ima trajen pomen za razvoj in ugled kraja Šmarje pri Jelšah doma in v tujini. Naša vizija je biti hitro odzivno, fleksibilno in razvojno naravnano podjetje, ki se trudi zadovoljiti potrebe in želje naših uporabnikov ter pri razvoju novih strojev upoštevati tudi njihove predloge,« sklene Franc Pišek, ki je bil letos imenovan za častnega občana občine Šmarje pri Jelšah, je pa tudi prejemnik številnih priznanj, med njimi obrtnik leta 2005 in slovenski podjetnik leta 2016.