Družinsko podjetje se lahko pohvali z visoko inovativnostjo, saj je za svoje izdelke v zadnjih letih pridobilo deset patentov v Sloveniji, Evropski uniji in državah tretjega sveta. »Ena od konkurenčnih prednosti podjetja Hermi je, da smo ali na željo kupca ali zaradi zakonodajnih in inštalaterskih zahtev sposobni v zelo kratkem času naše obstoječe rešitve prilagoditi ali celo razviti nove. Za Logistični center Lidl v Arji vasi, kjer smo poskrbeli za notranjo in zunanjo zaščito pred strelo in namestili kar 13 kilometrov kabelskih polic in lestev, smo na željo investitorja razvili posebne viseče nosilce za namestitev kabelskih polic z večjim odmikom od stropa objekta,« pravi Miran Rauter, lastnik in generalni direktor. Vajeti podjetja je od svojega očeta Hermana, ki je odprl obrt pred 36 leti, prevzel leta 2002.

Edinstveni element prihrani 60 odstotkov časa

Hermi orje ledino z nekaterimi izdelki, kot je denimo inovativen povezovalni element za spajanje kabelskih polic brez orodja in vijakov. Nameščanje kabelskih tras zahteva upoštevanje inženirskih načrtov in zakonodaje, hkrati se je venomer treba prilagajati tudi dejanskemu poteku stropov, sten in različnim oviram na objektu in v njem. V praksi to pomeni, da se kabelske police režejo, podaljšujejo, dodajajo se kolena, odcepi… Takšno prilagajanje zahteva ogromno različnih komponent in včasih tudi domiselnosti pri razvodu, pa tudi časovno je zelo zamudno.

»Povezovalni element hermi fast joint omogoča povezovanje tipskih in odrezanih kabelskih polic brez uporabe vijakov in orodja ter brez dodatnega galvanskega povezovanja. Poleg enostavnosti montaže je največja prednost izdelka prihranek pri času. Dejanska uporaba in dodatni testi potrjujejo, da uporaba povezovalnega elementa prihrani kar 60 odstotkov časa v primerjavi z uporabo vijakov,« je prednost inovativnega izdelka opisal Rauter. Dodaja, da v njihovi ponudbi kabelskih polic in lestev sam vrh predstavljajo sicer tiste, ki so izdelane ali iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla ali aluminija in so zato primerne za uporabo v nezahtevnejših okoljih, kot je proizvodnja farmacevtskih izdelkov.