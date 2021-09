Direktor Primož Zelenšek na kratko opiše zgodbo podjetja: »Začeli smo pred enajstimi leti kot skupina sedmih prijateljev, ki so se pogosto soočali s problemom založenih ključev. Ustvarili smo rešitev za težavo, ki jo ima večina ljudi po vsem svetu. S svojim projektom smo leta 2013 sodelovali na platformi Kickstarter in se do danes razvili v mednarodno podjetje, ki svoje produkte pošilja v več kot dvesto držav po vsem svetu.«

Rešitev za običajno težavo Iskalnik predmetov Chipolo v obliki žetona ali kartice rešuje osnovno težavo, »kje je moja stvar«, kajti aplikacija na telefonu spremlja, kje je, in lastnika opozori, če se od nje oddalji. Pametna naprava uporabnikom omogoča iskanje založenih ali izgubljenih stvari, kot so ključi, denarnica, računalnik ali torbica. Uporabimo jo lahko tudi za otroke in domače ljubljenčke. Čip, ki je povezan z mobilnim telefonom, je preprosto pritrjen ali spravljen v izbranem predmetu. Lastnik lahko nato spremlja njegovo razdaljo prek brezplačne mobilne aplikacije ali izbere ukaz za zvok, da predmet lažje najde. Aplikacija prav tako obvesti uporabnika v primeru, ko se čip oziroma žeton najde zunaj dometa ali se vanj vrne. Chipolo v tujini proda kar 99 odstotkov izdelkov, ki rešujejo problem zalaganja in izgubljanja osebnih stvari, kot so ključi, denarnice ali torbe. Najpomembnejši trg so Združene države Amerike, sledita Velika Britanija in Nemčija. Zadnja leta sodeluje tudi z največjimi trgovci na drobno, kot so Best Buy, Staples, Lowe's in Sam's club. »Trenutno imamo na voljo produkta Chipolo One in Chipolo Card, ki delujeta z aplikacijo Chipolo, in posebno edicijo produkt Chipolo One Spot, ki je narejen tako, da deluje z Applovo aplikacijo Find My,« pravi Primož Zelenšek. Naredili so tudi prvi iskalnik predmetov iz recikliranih ribiških mrež.

Z Applom tako partnerji kot konkurenti Podjetje sodeluje z multinacionalkama Apple in Google, kar je seveda velik dosežek. »Naše podjetje je eden izmed ustanoviteljev kategorije pametnih iskalnikov na svetu. Ta sega v leto 2012, ko so se začeli pojavljati prvi tovrstni produkti. Tako je bilo s strani Appla logično delati s podjetjem, ki je dovolj veliko, kvalitetno in ima znanje ter vizijo narediti produkt, ki dela v njihovem okolju. Šlo je pa tudi za poslovno odločitev, kajti danes smo z Applom partnerji, vendar tudi konkurenti,« dodaja Zelenšek. Na vprašanje, ali je povezovanje z Applom in Googlom prelom za trboveljsko podjetje, direktor odgovarja: »Prelomnica se je zgodila, ko so veliki igralci začeli prihajati v to kategorijo. Najlažje opišem s primerom, in sicer je podobno kot pri električnih avtomobilih. Ko je bil Tesla praktično sam na trgu, so prodali relativno malo avtomobilov. Sedaj, ko ta kategorija bliskovito raste, bo Tesla prodal bistveno več. S konkurenco bomo torej dobili večjo veljavo. Kajti veliki igralci na trgu bodo naredili prepoznavnost kategorije, kar omogoča, da se več ljudi najde v tem problemu. Dolgoročno bomo morali izdelovati tehnološko bolj kompleksne produkte. V vmesnem obdobju pa bomo priložnost iskali v drugih primerih uporabe, kot so iskalniki koles, dražjih predmetov, torb, denarnic, in seveda vedno poskušali pokriti del skupine uporabnikov, ki bodo to uporabili kot iskalnik za ključe, ki je tudi najbolj razširjen primer uporabe.«