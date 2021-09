Metodološko komisijo, ki je izbirala med tremi nominiranimi podjetji, je podjetje Pišek – Vitli Krpan prepričalo s svojimi rezultati, ki dokazujejo, da se trajnostni pristop na vseh področjih delovanja obrestuje na dolgi rok. Gozdarske prikolice so začeli proizvajati med prvimi, danes so z največjim tržnim deležem evropski voditelj v razvoju in proizvodnji gozdarskih vitlov. Na leto ustvarjajo 34,4 milijona evrov prihodkov, dodana vrednost pa z 58.706 evri na zaposlenega presega tako slovensko povprečje kot povprečje v dejavnosti. Družinsko podjetje zaposluje več kot dvesto sodelavcev in je v petih letih ustvarilo več kot sto novih delovnih mest. Delovno vzdušje poganja moto, da se zadevo vedno da narediti še boljše. Ambicija biti najmočnejši proizvajalec vitlov na svetu s prepoznavno blagovno znamko je vtkana v Krpanov slogan: zanesljivo močnejši.

Z vizijo in voljo pride tudi uspeh Franc Pišek, ustanovitelj in direktor podjetja Pišek – Vitli Krpan, je v pogovoru z nominiranci, ki ga je vodil Nenad Savič, Inštitut Unikatum, član metodološke komisije Gazela, poudaril pomen vztrajnosti, poštenega odnosa do trga in kakovosti izdelkov, ki jih nenehno razvijajo in nadgrajujejo. Ob prejemu priznanja je izpostavil, da je to velika čast. »Še večja čast bi bila, če bi lahko zraven pripeljal svoje sodelavce,« je dejal in nadaljeval, da ga zelo veseli njihova uspešnost, ki je pripomogla, da je podjetje postalo gazela. Zaposlenim v podjetju tudi sicer posvečajo veliko pozornosti, vlaganje v kadre, v njihovo znanje in podjetnost pa se ne odraža le v njihovi strokovnosti, temveč tudi pripadnosti. Z zaposlitvijo 250 delavcev podjetje pušča velik pečat v skupnosti, saj je tolikšno število zaposlenih za vas Jazbina pri Šmarju pri Jelšah veliko, je še navedel Franc Pišek in sklenil: »Če ima človek vizijo, voljo in zdravje, pride tudi uspeh.« Med direktorji nominiranih podjetij za gazelo savinjsko-zasavske regije so vsi trije izjemni podjetniki, ustvarjalci in motivatorji, vsak v svojem okolju in vsak na svoj način. Medtem ko je Franc Pišek za uspeh podjetja poudaril pomen nepopustljivega značaja, je Primož Zelenšek, direktor nominiranega podjetja Chipolo iz Trbovelj, ki je s sledilnikom predmetov doseglo svetovni preboj in postalo Applov partner, izpostavil svojo mlado ekipo. Ta v vseh pogledih raste skupaj s podjetjem in po uspehu na kickstarterju pomaga drugim mladim podjetjem z nasveti. Miran Rauter, direktor družinskega podjetja Hermi iz Celja, ki je specializirano za področje zaščite pred posledicami udara strele in prenapetosti, pa kot predstavnik druge generacije in nekdanji profesionalni športnik podjetje vodi v športnem duhu ter krepi iskrivost in vedoželjno kulturo. Navdušujejo ga nove generacije, ki razmišljajo zunaj okvirov in bodo v prihodnosti uspešni sodelavci, ki bodo lahko v podjetju realizirali svoje ideje.

Regija kot gazela med regijami Letošnji »Tour de Gazela« se je odgnal na pot v krajih, ki dokazujejo, da je Slovenija zibelka inženirjev, inovatorjev in pionirjev. Savinjsko-zasavska regija se ponaša z največ zlatimi gazelami v izboru Gazela. Lahko bi rekli, da je gazela med regijami, saj se je kar devet od skupno dvanajstih regijskih zmagovalcev v letih od 2001 do 2019 uvrstilo med najboljša tri najhitreje rastoča podjetja v Sloveniji, nekateri celo večkrat. Da v Zasavju nastajajo izjemne ideje, inovacije in podjetniške zgodbe, ki so pomembne tudi vseslovensko in širše, je v pozdravnem nagovoru dejala Tjaša Polc, direktorica Zasavske gospodarske zbornice. »Smo učinkovito podporno okolje, ki daje podjetjem vso strokovno podporo in pomoč za doseganje njihovih ciljev. V Zasavju imamo številna uspešna podjetja, ki vsako na svojem področju piše izjemno zgodbo.« Ponosna je na tri nominirance za regijske gazele, saj so, kot je poudarila, zgled vsem, kako podjetnost ter prava mera ambicioznosti, osredotočenosti in športnega duha pripeljejo do uspeha. Družba Dnevnik projekt Gazela že od leta 2016 povezuje z mladimi. Cilj sodelovanja je, da skupaj zagotavljajo okolje, kjer lahko mladi prevzemajo pobudo, se preizkušajo in se učijo tudi na lastnih napakah, da bodo rasli in se razvijali kot gazele. Temu je pritrdila Marijana Kolenko, ravnateljica Osnovne šole Lava iz Celja, ki premika meje podjetnosti. Predstavila je, kako na njihovi šoli med mladimi rušijo tabuje o podjetnosti in zakaj je kompetenco podjetnosti sploh treba krepiti. »Želimo si, da bi tudi učitelji doumeli, da je mlade treba drugače navduševati za življenje, jim dati nove priložnosti, predvsem pa spodbujati način razmišljanja, da se bodo pridružili vrstam podjetnikov in poganjali motor napredka naprej – zase in seveda tudi za skupnost.« Brez neuspehov, brez napak ni napredka in otroci imajo na poti razvoja pravico delati napake, predvsem pa se naučiti nekaj iz tega procesa, je poudarila Kolenkova, ki si želi, da bi učenci spoznali svoje potenciale in jih znali izkoristiti sebi v prid.

Trajnostno naravnan projekt Kot je v nagovoru zbranim dejal Miha Vrbinc, predsednik organizacijskega odbora Gazela, časopisna družba Dnevnik zaradi vstopa covida v naše življenje dvajsetletnice lani ni mogla proslaviti tako, kot bi si projekt zaslužil. Leto 2020 je bilo prvo v dveh desetletjih, ko najboljša podjetja med najhitreje rastočimi niso bila razglašena, odpadlo pa je tudi ob jubileju načrtovano odkritje spomenika v obliki stebra z interaktivnim zaslonom v Tehnološkem parku Ljubljana. Spomenik kot trajni poklon gazelam bodo odkrili sredi oktobra. »Dinamično in trajnostno ne tečejo le gazele, tako je naravnan tudi projekt. Kot pomembno dodano vrednost letošnjemu izboru izpostavljam tesnejše sodelovanje z regijskimi gospodarskimi zbornicami in verjamem, da bomo prihodnje leto to sodelovanje še nagradili. To sodelovanje poteka tako pri organizaciji regijskih dogodkov kot pri izboru, kjer je do izraza prišlo njihovo podrobno poznavanje regijskega gospodarskega okolja,« je izpostavil Miha Vrbinc in izrazil upanje, da bodo letošnji regijski dogodki in zaključni dogodek slovenska gazela v Cankarjevem domu potekali nemoteno. Družba, brez katere projekt Gazela ne bi mogel teči vztrajno in trajnostno, je Zavarovalnica Triglav, katere podpora projektu se ne meri v letih, ampak v desetletju. Mojca Brečko, direktorica Območne enote Trbovlje, je izrazila zadovoljstvo z dobrim sodelovanjem z družbo Dnevnik ter čestitala nominirancem in vsem podjetjem, ki v tako hitro spreminjajočem se okolju napenjajo moči, se urno prilagajajo in dobro poslujejo. »V Zavarovalci Triglav se zelo trudimo, da s hitrim razvojem produktov sledimo našim partnerjem in iščemo tehnološke rešitve pri poslovanju, kot je poslovanje na daljavo tako pri sklepanju zavarovanj kot pri prijavi škod, ki smo ga zaradi covida uvedli lani. Želimo si in si prizadevamo, da bi razvijali takšne rešitve, da če se pri poslovanju zgodijo neprijetnosti, bi z našo pomočjo lahko rekli, da bo spet vse v redu.«

Zgled podjetnosti je OŠ Lava Celje Projekt Gazela spodbuja, da kompetenco podjetnosti živimo širše tudi v svojem okolju, v šolah, med mladimi. Udeleženci srečanja savinjsko-zasavska gazela 2021 so s sodelovanjem v nagradni igri zapisali šolo, ki je po njihovem mnenju zgled podjetnosti v lokalnem okolju. Izžrebali smo Osnovno šolo Lava iz Celja, ki bo prejela nagrado časnika Dnevnik – revijalno stran v prestižnem zborniku Gazela, ki bo izšel jeseni v sklopu finalne slovesne razglasitve zlate, srebrne in bronaste gazele 2021.