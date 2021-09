V primeru cepiv proti covidu-19 gre torej za poživitveni in ne dodatni odmerek. To je identično kot takrat, ko se cepimo proti klopnemu meningoencefalitisu. Najprej se cepimo z dvema odmerkoma, da je dovolj visok titer protiteles in da aktiviramo spominske T-celice. Poživitveni odmerek ne pomeni višanja števila protiteles, ampak gre bolj za to, da imunski sistem spomnimo, da obstaja neki patogen. Imunski sistem se mora naučiti, kaj je tuja molekula in kaj domača.

Še vedno zagovarjam prostovoljno odločitev posameznika, ampak naj si ljudje pogledajo, kako smo izbrisali otroško paralizo. Danes imamo le še dve žarišči otroške paralize, eno v Nigeriji in drugo v Pakistanu. In sicer je ni več zaradi svetovnega cepljenja. Leta 2014 smo razglasili konec otroške paralize. Res je, da ta virus ni tako smrtonosen. Ampak vidimo, da je v bolnišnicah 90 odstotkov ljudi necepljenih in da nas cepivo varuje pred resnim potekom bolezni. Pomembno je tudi, da žal koronavirusi hitro mutirajo, in če bi bila precepljenost 80-odstotna, virus ne bi imel prejemnikov, torej ne bi več mutiral. Večer