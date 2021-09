Delodajalci pripravljeni na pogoj PCT

Od jutri dalje bo pogoj PCT (prebolevnost, cepljenje, testiranje) obvezen tudi na delovnem mestu. Za tiste, ki niso cepljeni oziroma niso prebolevniki, bo možno testiranje, ki pa se bo moralo izvajati enkrat tedensko v enakih presledkih. Kako nameravajo preverjati izpolnjevanje pogoja PCT in kako so se na to novost pripravili, smo povprašali več slovenskih podjetij.