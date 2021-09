Tomaž Mastnak: Novi svet digitalne sužnosti

Človek lahko samo gleda in se čudi, ker ne razume najbolje, kaj se dogaja. Oblastne elite, vse bolj nad zakoni, vsak dan odrejajo nova pravila, ukrepe, omejitve, sankcije, prepovedi in zahteve. Ti ukrepi so največkrat videti nepremišljeni, neutemeljeni, samovoljni, kapriciozni, protislovni in neučinkoviti, vse skupaj pa je nekako logično povezano. Če skušamo razumeti to logiko, bi jo lahko opisali kot spremembo sistema družbenega nadziranja in podrejanja, ki je ključni element globoke družbene preobrazbe.