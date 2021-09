Vladni odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom za potnike, razen za dijake in osnovnošolce, začne veljati v sredo.

»O tem bomo potnike obveščali z opozorilnimi nalepkami na postajališčih in pri vstopnih vratih na avtobusih, ter notranjih prikazovalnikih in zaslonih,« so danes sporočili iz LPP.

Nadzor nad izpolnjevanjem pogoja bodo opravljali njihovi kontrolorji in zdravstveni inšpektorat. »Če potnik pogoja ne bo izpolnjeval, torej ne bo na vpogled imel dokazila, da je cepljen, testiran oziroma je okužbo s koronavirusom prebolel, bo moral zapustiti avtobus. V primeru, da potnik tega ne bo upošteval, bo primer prevzela policija,« so v sporočilu za javnost zapisali na LPP.

Vse potnike prosijo, da spoštujejo sprejete ukrepe in tako poskrbijo za svojo varnost in varnost drugih potnikov ter voznika. Na avtobus naj ne vstopajo, če niso zdravi, upoštevajo naj higieno kašlja, spoštujejo varnostno razdaljo, nosijo zaščitno masko, si razkužijo roke pri vstopu na avtobus, se ne dotikajo oči, nosu in ust.