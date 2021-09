Množica zgodb o množičnem pretepu

Sodišče se trudi ugotoviti, kaj se je 21. oktobra lani dogajalo v vrsti čakajočih pred Deželno banko Slovenije v Kočevju. Iz zmešnjave nasprotujočih si pričevanj bo težko izluščilo med kom in kako so pele pesti. In kdo je sploh začel, seveda.