KPK je sicer pred dnevi sporočila, da pri pregledu lobističnih stikov med Janezom Janšo in njegovo stranko ter največjimi dobavitelji medicinske opreme, ki jo je zahtevala Komisija za nadzor javnih financ, niso odkrili nepravilnosti in zato tudi ni uvedla nobenega postopka. Verjetno pa bodo novi medijski »dokazi« terjali tudi nova pojasnila tako pred KPK kot pred javnostjo.

Janša vztrajno zavrača vsa povabila na KNJF

Danes pa se je na nova razkritja o stikih predsednika vlade Janeza Janše z dobavitelji opreme javnim zdravstvenim zavodom z izjavo za javnost odzval poslanec LMŠ Robert Pavšič. »Včeraj so na površje priplavali novi materialni dokazi o koruptivnem dogajanju pri nabavah medicinske opreme. Dobili smo tudi informacijo, da predsednika vlade ne bo na sejo komisije za nadzor javnih financ (KNJF), da bi pojasnil, kaj se je dogajalo na Mavriciju in na Jadranskem morju. Predsednik vlade je dolžan odgovarjati državnemu zboru. Ampak konstantno zavrača vsa povabila na delovna telesa in na mojo komisijo. Čeprav sem mu vabilo osebno vročil. To je skregano z vsako logiko delitve oblasti. Nekaterim je dovoljeno prav vse, prijateljevanje na jahtah in otokih in potem sklepanje poslov s temi istimi ljudmi z dopustovanj na otokih ali jahtah.«

Dejal je še, da so parlamentarci na težki preizkušnji, kaj lahko še storijo, da bo vlada opravila svojo nalogo. Naredili pa bodo vse, da predsednik vlade pojasni, kaj se je dogajalo in kam so »poniknili ti milijoni«.