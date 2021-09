Ko je Poklukar 25. avgusta obiskal ustanove zdravstvenega in socialnega varstva v Celju in Šmarju pri Jelšah ter ocenjeval pripravljenost države na četrti val epidemije covida-19 in stopnjo precepljenosti prebivalstva, se je obregnil tudi ob domnevno nizko precepljenost šolnikov.

Slednja bi po njegovih takratnih izjavah »morala biti stoodstotna«, zato je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ministra v odprtem pismu pozval, naj javnost seznani s podatki o deležih precepljenosti v vzgoji in izobraževanju, v zdravstvu in v drugih delih javnega sektorja, v državni upravi, vojski in drugje.

Pred nekaj dnevi je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svoji spletni strani objavilo podatke o deležu cepljenih proti covidu-19 in prebolevnikov v vzgoji in izobraževanju, ki potrjujejo, da je v tej dejavnosti precepljenost nadpovprečna glede na celotno prebivalstvo, poudarja sindikat.

To med vrsticami priznava tudi Poklukar v svojem pismu, ki ga je naslovil na Sviz. »Iskreno se opravičujem, v kolikor sem bil na izjavi v Šmarju napačno razumljen, da so šolniki nizko precepljeni. Moj namen nikakor ni bil kritizirati zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, temveč je bil moj namen spodbuditi tiste, ki oklevajo, k cepljenju. Verjamem v pozitivno komunikacijo, še posebej v teh zahtevnih časih, ko skušamo vsakega prebivalca posebej nagovoriti k odločitvi za cepljenje,« je v pismu pojasnil Poklukar.

Po podatkih, ki so jih vrtci in šole posredovali ministrstvu za izobraževanje, je bilo v začetku septembra v vzgoji in izobraževanju 64 odstotkov cepljenih proti covidu-19 in prebolevnikov. Najvišja stopnja precepljenosti je med zaposlenimi v srednjih šolah, kjer je cepljenih 71,6 odstotka strokovnih delavcev.