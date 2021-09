Nesrečo vlaka na območju Radovljice gorenjski policisti še obravnavajo. Kot je zapisal Bojan Kos iz PU Kranj, je potniški vlak trčil v delovni stroj za delo na tračnicah. »Po prvih podatkih ni nihče poškodovan. Železniška proga je zaprta. Postopki še potekajo,« je dodal Kos. Kot smo izvedeli, se je nesreča zgodila v Podnartu. Portal Spin izdaja še, da so reševalci za nesrečo izvedeli malo po osmi uri zjutraj.

Nadomestni prevozi in zamude

O izrednem dogodku potnike na svoji spletni strani obveščajo tudi Slovenske železnice. Malo čez deveto uro zjutraj so zapisali: »Zaradi izrednega dogodka bo namesto vlaka št. 314, z odhodom iz Ljubljane ob 7.25, med Podnartom in Beljakom organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadomestni avtobus bo vozil tudi namesto vlaka 2409, ki je z Jesenic proti Ljubljani odpeljal ob 7.32. Posledično bo prihajalo do zamud. Potnikom se opravičujemo in zahvaljujemo za razumevanje.«

Nesreča se je zgodila na odseku gorenjske železniške proge med Kranjem in Jesenicami, ki je dočakala temeljito prenovo, vendar ta še ni in po podatkih direkcije za infrastrukturo še nekaj časa ne bo popolnoma dokončana. Mednarodni in tovorni vlaki so se po dolgem času (popolna zapora je trajala od novembra lani) po prenovljeni progi začeli voziti konec julija, konec prejšnjega meseca pa so po progi začeli poskusno voziti še lokalni potniški vlaki. Po prvotnih načrtih bi morala biti proga odprta že na začetku junija, a so dela, ki so omogočala sprostitev železniškega prometa, zamujala in je zato prišlo kar do trimesečne zamude.