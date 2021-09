Od sveta odrezali veliko večino najstnikov

Cepljenje proti covidu-19 ne sme biti pogoj za družbeno udeležbo pri otrocih in mladostnikih, je opozorila nemška stroka. Slovenska vlada je z odlokom o pogoju PCT uzakonila prav to in od javnega življenja odrezala veliko večino vseh mladoletnikov, ki so starejši od 12 let. Kaj hitro utegne enako doleteti tudi mlajše.