V parlamentarnih strankah oziroma poslanskih skupinah so zatrdili, da so se njihovi poslanci v celoti ali v veliki večini cepili; nekateri so covid preboleli, drugi se bodo cepili takoj, ko bo mogoče. Cepilo se je tudi šest od osmih poslancev Levice, eden se še bo, eden pa bo zaradi prepričanja ostal necepljen. (Foto: Jaka Gasar)