Popis prebivalstva

Na Hrvaškem so včeraj začeli popis prebivalstva. Najprej se bodo ljudje popisovali kar sami, in to na daljavo, nato pa bodo šli še do tistih, ki te možnosti ne bodo izkoristili, še po klasični metodi s popisovalci od vrat do vrat. Kdor se ne bo želel popisati, bo plačal visoko kazen. Ne vemo, kako je pri Hrvatih, ampak v teh časih bi bilo edino smiselno vprašanje popisa, ali ste cepilec ali anticepilec. Vse druge delitve so dandanes brezvezne. Še na partizane in ta bele se ne znamo več deliti, kaj šele na rdeče in črne. Bedno.