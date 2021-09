September in delniški trgi

Zgodovinsko gledano je september za ameriške delniške trge najslabši mesec. Okoli 45 odstotkov vseh septembrov je borzni indeks S&P 500 namreč zabeležil minus. Za tokratno leto je statistika sicer nekoliko bolj ugodna, saj je delniški trg vedno pridobil tudi v devetem mesecu, če je donos v prvih osmih mesecih znašal več kot 10 odstotkov. Tokrat pa imamo na mizi poleg sezonskega vpliva še kar nekaj preprek, ki trenutno pestijo vlagatelje. Najprej imamo različico virusa delta, ki je precej bolj nalezljiva kot prejšnje. V ZDA je trenutno polno cepljenih slabih 55 odstotkov vseh prebivalcev, kar je bistveno manj kot v podobno razvitih državah. Številke okuženih in hospitaliziranih tako ponovno naraščajo. To seveda vpliva tudi na gospodarsko rast. Približuje se tudi datum, ko bo ameriški dolg dosegel raven, na kateri imajo trenutno postavljeno mejo zadolževanja. V primeru da poslanci meje ne dvignejo, bi vladi kmalu zmanjkalo denarja in ZDA bi praktično bankrotirale. Trenutna meja znaša 28,5 bilijona dolarjev. Končni razplet bo zelo verjetno dvig meje, vseeno pa lahko pričakujemo v prihodnjih tednih kar nekaj političnega preračunavanja in obračunavanja. Zanimivi in nekoliko skrb zbujajoči so tudi podatki o pristanišču v Los Angelesu. Tam na raztovarjanje trenutno čaka več kot 50 ladij, povprečni čas raztovarjanja pa se je podaljšal na več kot osem dni. To seveda dviguje stroške na eni strani, na drugi strani pa podjetja ne pridejo do potrebnih surovin. Smo pa v ključnem obdobju, ko se podjetja pripravljajo na december in povečujejo zaloge. V prihodnjih tednih lahko pričakujemo na delniškem trgu tudi nekoliko manjše povpraševanje po delnicah. V prvi vrsti tri do štiri tedne pred objavo četrtletnih rezultatov niso mogoči nakupi lastnih delnic. Objavljati pa jih bodo podjetja v ZDA začela okoli štirinajstega oktobra. Poleg vsega se končuje še tretji kvartal na borzi, ko vlagatelji prilagodijo pozicije in rebalansirajo portfelje. K temu lahko prištejemo tudi zelo visoke prilive, ponekod tudi rekordne, na delniške trge julija in avgusta. Po navadi rekordnim prilivom sledi obdobje manjših vplačil v delniške trge, kar spet vpliva na manjše povpraševanje in nekoliko manj »močan« delniški trg.