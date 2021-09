Smrt je tudi pri živalih del življenja. Predstavljajte si, da bi starejšemu psu dali ljubeč, varen in vesel dom ne glede na čas, ki mu je ostal. Njegovo in vaše življenje bosta za oba veliko bogatejši. Ne glede na starost se tudi seniorček lahko veliko novega nauči, morda boste za učenje potrebovali le malo več časa. Dokazano je namreč, da se lahko tudi starejši psi naučijo novih vedenj in trikov. Pravzaprav je celo priporočljivo, da z njimi redno delamo, saj tako psi ohranjajo svoje kognitivne sposobnosti.

Učenje in delo s starejšim psom

Treba pa se je zavedati, da je k delu s starejšim psom treba pristopiti nekoliko drugače kot pri mladiču oziroma mlajšem psu. Učenja se morate lotiti, ko imate za to čas in ste tudi sami spočiti. Kajti s starejšim psom je treba delati s pozitivno spodbudo, potrpežljivo in po korakih. Prav tako morate upoštevati njegove omejitve. Od desetletnega psa, ki ni bil nikoli fizično zelo aktiven, tako ne morete pričakovati, da bo v skoku ujel frizbi ali žogico. Seveda to ne pomeni, da starejši pes ne potrebuje »akcije«. Ravno nasprotno, le da jo prilagodite njegovim zmožnostim.

Lahko ga denimo naučite različnih trikov. Od tega, da kuža da glas (zalaja na povelje, op. p.), tačko ali pa se s smrčkom dotakne vašega lica. Ko se dobro počuti v vaši družbi, ga lahko, če je to seveda zanj prijetno, naučite hoditi nazaj. Lahko ga naučite, da vam prinese igračo, morda tudi copate in časopis. Seveda morate biti, ko delate s starejšim psom, včasih tudi glasnejši, saj pogosto slabše slišijo, nekaterim se z leti slabša tudi vid. V primeru slabšega sluha pri psu vam svetujemo, da uporabljate določene kretnje, ki jih hitro osvoji, prav tako naj se trening oziroma dresura izvaja pri dobri svetlobi.

V nasprotju z razigranim in na začetku neposlušnim mladičkom starejši pes lažje ostane zbran dlje časa. Vseeno pa bodite pozorni na znake, ki kažejo, da je utrujen, da mu je v danem trenutku neprijetno ali ga morda celo kaj boli in bi se sodelovanju z vami raje izognil. Včasih zadošča že kratek odmor. Pasji znaki nelagodja, ki jih zlahka opazite, so zehanje, umikanje pogleda od vas ali pa vohljanje naokoli. Podobno kot ljudje imajo tudi psi, zlasti starejši, dobre in slabše dni v tednu, tako da se potrudite prepoznati njihovo razpoloženje in morebitne omejitve.