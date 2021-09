Alternativa gradnji drugega bloka (jedrske elektrarne) je, da leta 2043 zapremo obstoječi blok, že prej zapremo TEŠ in se spopademo z izpadom dveh tretjin slovenske elektrike. In ker elektriko moramo imeti, ker je od nje odvisen naš način življenja, jo bomo prisiljeni uvažati, po kakršni koli ceni. In seveda upati, da elektrika sploh bo. V času krize namreč vsaka država najprej poskrbi zase. Dober primer so bile kupčije z zaščitnimi maskami. Če ne bomo mogli poskrbeti sami zase, bomo plačevali višjo ceno elektrike, gospodarstvo bo manj konkurenčno, vsi skupaj bomo revnejši. n1info.si