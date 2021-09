Po več kot milijardi cepljenih po vsem svetu ter slabem milijonu pri nas v Sloveniji in nobeni smrtni žrtvi, ki bi jo neposredno povezali s cepljenjem, je škoda sploh zgubljati besede, kaj je edina in prava odločitev. Naša stališča in pogledi so si zelo podobni.

Nasprotniki cepljenja so za nas neodgovorni egoisti, ki jim ni mar:

– soljudi, ki se zaradi zdravstvenih težav ne smejo cepiti;

– bolnikov, ki jim zaradi preusmerjanja zdravstvenega osebja na covid oddelke prestavljajo obravnave, operacije in jim s tem posledično jemljejo leta življenja;

– smrti ljudi, ki bi jim s pravočasno diagnozo rešili življenje, če ne bi imeli toliko zdravnikov na intenzivnih covid oddelkih;

– otrok, ki jim uničujejo otroštvo;

– najstnikov, ki jim grenijo najlepša leta;

– mladih, ki jim poleg vseh negotovosti, omejitev na vseh področjih, jemljejo še sproščeno zabavo;

– vseh nas, ki smo bili odgovorni in smo prispevali svoj delež, nekateri brez, drugi z določenimi pomisleki, ampak vedoč, da je to edina možna pot do vračanja v svobodno, odprto družbo.

Ker vidimo, kam smo zašli kot družba, kjer samo prijazni pozivi k cepljenju ne pripomorejo nič, je treba obrniti ploščo. Če ne pomaga moralna plat, bo pa finančna.

Vsi mi smo za demokracijo, ki vključuje tudi svobodno voljo ljudi do osebnih odločitev, v tem primeru cepljenja. In ker se pravice ene manjšine končajo tam, kjer se začne kratenje pravic druge manjšine, bo treba postaviti pravila tudi na tem področju.

Mi se zavzemamo za to, da pogledamo stvari bolj pragmatično, in sicer s finančnega vidika. Torej, naše mnenje je, da moramo ljudi obravnavati enako. Nekdo, ki se je dvakrat cepil, stal davkoplačevalce denimo 100 evrov (cepivo, sestra, najem prostora itd.), in nekdo, ki je to možnost zavrnil ter posledično končal na intenzivnem oddelku, bi moral davkoplačevalce stati enako. Torej, če ga bo zdravljenje stalo 10.000 evrov, bo moral preostanek 9900 evrov doplačati sam.

Prosim, da sprožite v medijih to razpravo. Naše mnenje je, da bo nasprotnike cepljenja prepričalo šele, ko bodo posledice svojih dejanj čutili v lastni denarnici.

Igor Novak, Ljubljana